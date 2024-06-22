Гонконгским таможенникам удалось перехватить одну из крупнейших попыток контрабанды компьютерных комплектующих. Неизвестный преступник пытался вывезти из страны 596 процессоров Intel Xeon стоимостью более 1,2 млн долларов, но был остановлен.

Китай в последние годы становится центром глобальной контрабандной индустрии, связанной с дефицитными высокотехнологичными компонентами. Жажда наживы толкает преступников на изощренные схемы по незаконному вывозу ценного оборудования за пределы страны, чтобы избежать уплаты налогов и пошлин. И вот еще одно резонансное дело, которое демонстрирует масштаб проблемы.

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На днях представители таможенной службы Гонконга сообщили о пресечении очередной попытки крупной контрабанды компьютерных комплектующих. На этот раз таможенникам удалось перехватить автомобиль, пытавшийся пересечь границу с Китаем, в котором находились 596 процессоров Intel Xeon.

Как рассказали в ведомстве, автомобиль был остановлен по подозрению и тщательно осмотрен. Сканирование кузова показало наличие подозрительных предметов в боковых отсеках. При досмотре таможенники обнаружили, что все 596 процессоров были тщательно завернуты в пластиковую пленку и спрятаны именно там.

По оценкам экспертов, стоимость изъятых процессоров превышает 1,2 миллиона долларов. Если бы преступникам удалось вывезти их за границу, они смогли бы избежать уплаты таможенных пошлин и налогов на сумму около 380 тысяч долларов.

Стоит отметить, что подобные попытки контрабанды дефицитных компьютерных компонентов, таких как видеокарты, процессоры и чипы, регулярно фиксируются таможней Китая. Ежегодно десятки и сотни перехваченных партий свидетельствуют о нарастающей проблеме.

Во многом это связано с глобальной нехваткой микрочипов, вызванной пандемией и нарушениями в цепочках поставок. Дефицит стал питательной средой для контрабандистов, готовых рисковать ради высоких прибылей. И пресечение таких попыток является важной задачей для китайских правоохранительных органов.

В данном случае таможенникам удалось быстро отреагировать и предотвратить вывоз ценных процессоров стоимостью более 1 миллиона долларов. Но эксперты предупреждают, что это лишь верхушка айсберга – сколько еще подобных попыток остаются незамеченными, сказать сложно.