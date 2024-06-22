По информации GSMArena компания Doogee готовится к выпуску нового защищенного флагманского смартфона V40 Pro, который удивит пользователей своими характеристиками и функциональными возможностями. Устройство получит 200-мегапиксельную камеру, систему искусственного интеллекта Doogee AI и множество других передовых технологий.

Мобильные технологии не стоят на месте, и производители постоянно соревнуются в разработке все более продвинутых и функциональных смартфонов. На этот раз первенство за компанией Doogee, которая готовится представить миру флагманский аппарат V40 Pro с впечатляющими характеристиками.

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Портал GSMArena проинформировал, что компания Doogee готовит преемника своей популярной модели V30 Pro – новый смартфон Doogee V40 Pro. Это устройство обещает стать настоящим прорывом в мобильных технологиях благодаря ряду интересных особенностей.

В сердце Doogee V40 Pro будет лежать процессор Dimensity 7300 SoC, работающий под управлением новейшей версии Android 14. Смартфон получит 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, что обеспечит его высокую производительность и емкость хранения данных.

Одним из наиболее интересных моментов является наличие 200-мегапиксельной основной камеры. Это беспрецедентное разрешение для смартфона, позволяющее делать детализированные снимки высокого качества. Помимо этого, в камерную систему входят 20-мегапиксельный ночной режим, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 8-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера также впечатляет с ее 32-мегапиксельным разрешением.

Особого внимания заслуживает фирменная разработка Doogee – интеллектуальная система Doogee AI. Она включает в себя множество продвинутых функций, таких как запись вызовов с их автоматическим переводом и текстовый помощник, способный адаптировать стиль письма под различные ситуации. Эти технологии, несомненно, сделают использование смартфона более удобным и эффективным.

Doogee V40 Pro также привлекает внимание своим защищенным и надежным корпусом. Устройство соответствует стандарту IP68 по пыле- и влагозащите, а также сертифицировано по военному стандарту MIL-STD-810H. Это означает, что смартфон способен выдерживать самые суровые условия эксплуатации.

Стоит отметить и другие особенности Doogee V40 Pro, включая боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку NFC и Google Pay, а также емкий аккумулятор на 8680 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Вполне возможно, что новый защищенный флагман Doogee V40 Pro станет одним из самых интересных смартфонов 2024 года.