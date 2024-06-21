Новые автомобили BMW X7 и X5 предлагаются с гарантией до 2 лет, что делает их привлекательным выбором для отечественных покупателей.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, российские автолюбители сохраняют интерес к высококлассным немецким автомобилям. В ответ на этот спрос, российские дилеры начали активно поставлять в страну новые партии кроссоверов BMW 2024 года.

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Покупателям теперь доступны свежие версии популярных BMW X7 и X5. Машины были завезены автосалонами по схеме параллельного импорта, однако, в отличие от многих серых поставок, на них распространяется дилерская гарантия сроком до 2 лет.

Так, за бензиновый BMW X7 xDrive40i 2024 года просят 21 млн рублей. Этот кроссовер оснащен 380-сильным рядным шестицилиндровым двигателем с 48-вольтовой гибридной системой. Агрегат работает совместно с 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом.

Аналогичным образом можно приобрести и дизельную версию X7 с 352-сильным мотором за 17,2 млн рублей. Эта модификация также получила 48-вольтовый "гибрид" и фирменную трансмиссию.

Не меньший интерес вызывает и обновленный BMW X5. В российских салонах представлены как бензиновые, так и дизельные версии этого популярного кроссовера. Цены на данную модель варьируются от 16,5 до 20 млн рублей в зависимости от комплектации и типа двигателя.

Стоит отметить, что все поступившие в Россию по параллельному импорту BMW 2024 года имеют заводскую гарантию от производителя, действующую в течение 2 лет. Однако она распространяется только в случае обслуживания автомобиля в официальных сервисных центрах марки.

Таким образом, российским покупателям теперь доступны новейшие модели BMW с гарантией и техническим обслуживанием от дилеров.