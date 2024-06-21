Компания VARUNA из Мурома разработала уникальные автодома-амфибии, сочетающие в себе функциональность кемпера и возможность передвижения по воде. Такие "кемпботы" открывают новые перспективы для активного отдыха в России.

Стремясь предложить путешественникам новые возможности для активного и комфортного отдыха, производители специализированной техники постоянно ищут инновационные решения. Одним из таких решений стали автодома-амфибии, разработанные российской компанией VARUNA.

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Компания VARUNA из города Муром представила уникальную разработку - автомобильные дома на колесах, способные не только передвигаться по дорогам, но и перемещаться по воде. Такие "кемпботы", как их называют авторы проекта, сочетают в себе все преимущества обычных кемперов и дополнительную возможность путешествовать по небольшим рекам, озерам и другим водоемам.

Внутри кемпбота есть все необходимое для комфортного проживания во время поездки: полноценная кухня, ванная комната, спальные места, кондиционер, телевизор и даже зона для барбекю. Такой мини-дом на колесах способен вместить семью до 4 человек, при этом управлять "плавучим кемпером" может любой водитель без специального лодочного удостоверения.

Главная особенность автодомов-амфибий от VARUNA – их универсальность. Кемпбот можно использовать как обычный кемпер, паркуя на стоянке, а затем спустить на воду и отправиться в путешествие по живописным российским рекам и озерам. Скорость передвижения по воде зависит от установленного мотора, а система автопилота позволяет задавать курс и контролировать движение.