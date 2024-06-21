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Недорогой и проверенный временем седан Toyota Vios из Азии теперь доступен в России
В России стали доступны для покупки новые компактные седаны Toyota Vios, известные своей надежностью и доступностью в странах Азии. Две единицы этой модели уже предлагаются к продаже в России по цене от 1,99 до 2,08 млн рублей.

Российский автомобильный рынок испытывает дефицит доступных и надежных иномарок. Большинство моделей, представленных сегодня, позиционируются в премиальном или среднем ценовом сегменте. Однако, судя по появившимся объявлениям, ситуация начинает меняться – на рынок выходит новая модель Toyota, известная своей репутацией в странах Азии.

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Речь идет о компактном седане Toyota Vios, который теперь можно приобрести и в России. Согласно объявлениям на одном из популярных сервисов онлайн-классифайдов, в наличии имеется как минимум два таких автомобиля. Один предлагается частным лицом из Новосибирска по цене 1,99 млн рублей, другой – у крупного московского дилера за 2,08 млн.

Обе машины белого цвета, 2023 года выпуска, в одинаковой базовой комплектации. Она включает пластиковый руль с ограниченным функционалом, тканевую обивку сидений, аналоговую приборную панель, кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным экраном, а также электрорегулировку и обогрев боковых зеркал.

Технические характеристики также идентичны: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 109 л.с. в паре с классическим 4-ступенчатым "автоматом". Привод – только передний.

Модель Toyota Vios давно известна на азиатских рынках как надежный и недорогой седан, особенно популярный в качестве такси. Теперь эта модель впервые появилась и на российском рынке, где она может заинтересовать покупателей в поисках доступного иностранного автомобиля. Его доступность по цене и репутация выносливости могут стать весомыми преимуществами перед популярными бюджетными моделями российского производства.


#авто #российский авторынок #toyota vios #компактный седан
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