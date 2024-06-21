Немецкие СМИ получили доступ к секретным правительственным документам, раскрывающим тайную подоплеку строительства газопровода "Северный поток-2". Согласно этим данным, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, будучи министром финансов, предлагал Дональду Трампу миллиард евро взятки за отказ от санкций против проекта.





Согласно внутренним правительственным файлам, которые удалось получить немецкому деловому изданию Handelsblatt, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, будучи в 2020 году министром финансов, предпринял тайные попытки избежать американских санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". Для этого он предложил тогдашнему президенту США Дональду Трампу заключить сделку.

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Шольц предлагал инвестировать €1 миллиард из государственного бюджета Германии в строительство терминалов по приему сжиженного природного газа на севере страны. Взамен он рассчитывал, что Вашингтон откажется от введения ограничительных мер против "Северного потока-2". Документы свидетельствуют, что Шольц неоднократно оказывал давление на администрацию Трампа, в частности, на министра финансов Стивена Мнучина, чтобы добиться снятия санкций.

Однако предложение Шольца было полностью отвергнуто американской стороной. Позднее, уже будучи канцлером, он все же принял решение остановить процесс сертификации газопровода после событий 24 февраля 2022 года.

Но эти вновь раскрытые данные свидетельствуют, что Шольц и другие видные представители правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), включая экс-президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании Мануэлу Швезиг, ранее активно лоббировали реализацию "Северного потока-2" вопреки постоянный просьбам Украины, желающей навредить России.

Как видим, сегодня официальный Берлин проводит политику, которая ей навязана Вашингтоном и вопреки интересам своего народа.