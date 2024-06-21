Специалист по цифровизации городского хозяйства Анатолий Курманов выступил с предложением развивать отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по принципу "технологической песочницы" без участия крупных госкорпораций. По его мнению, участники специальной военной операции могут стать ключевым ресурсом для этой перспективной индустрии.

В последние годы отечественная индустрия беспилотных летательных аппаратов стремительно развивается, демонстрируя большой потенциал как для военных, так и для гражданских применений. Однако, по мнению ведущих экспертов, залогом успешного роста этой высокотехнологичной отрасли должен стать отказ от традиционных методов управления в пользу более гибкого и децентрализованного подхода.

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Выступая на Международном сибирском транспортном форуме, заместитель руководителя рабочей группы Минстроя России Анатолий Курманов заявил, что отрасли БПЛА не нужен "кураторствующий" интегратор в лице крупных госкорпораций. Вместо этого эксперт предлагает развивать ее по принципу "технологической песочницы".

"Это новая высокотехнологичная отрасль. Если мы сейчас попытаемся назначить какие-нибудь Ростехи, Росатомы, Калашниковы глобальными интеграторами, то мы отрасль потеряем. Бизнес об этом забудет, плюнет, расстроится, решит, что все, как всегда, и ничего происходить не будет", - подчеркнул Курманов.

По словам эксперта, в зоне специальной военной операции уже сформировалась своего рода "песочница" из военнослужащих и энтузиастов, которые самостоятельно собирают и испытывают новые БПЛА-технологии. Курманов уверен, что после возвращения с фронта участники этого процесса станут "золотым фондом" для развития всей отрасли, ее перехода к высокотехнологичному производству.

Кроме того, специалист отметил, что в центральном регионе России сейчас сконцентрировано большое количество средств противодействия беспилотникам, что затрудняет апробацию новинок гражданской БПЛА-отрасли. Именно поэтому Курманов предложил перенести "технологическую песочницу" за Урал, а уже оттуда использовать полученный опыт в других частях страны.