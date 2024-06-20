Марсоход Perseverance, продолжая свою миссию по поиску следов древней жизни на Красной планете, сделал важное открытие в кратере Джезеро. Он обнаружил необычные камни, состоящие из множества сфер, получившие название "камни попкорна". Эта находка может стать еще одним свидетельством того, что в этом районе когда-то была вода.

Марсоход Perseverance совершил очередной важный шаг в своей миссии по исследованию кратера Джезеро на Марсе. После преодоления трудного участка с многочисленными валунами, ровер направился к новой точке исследования, известной как "Яркий Ангел". Как оказалось, это место таило в себе большие сюрпризы.

реклама

Внимание команды миссии было сразу же привлечено необычными камнями, которые на первый взгляд напоминали попкорн. Эти так называемые "камни попкорна" оказались плотно заполнены сферическими образованиями, что является весьма нетипичной особенностью для марсианских пород. Кроме того, эти скалы изобилуют минеральными жилами – структурами, образующимися при перемещении и отложении минералов потоками воды.

Обнаружение подобных геологических особенностей в кратере Джезеро представляет большой интерес для ученых. Минеральные жилы и сферические образования в породах часто ассоциируются с влажными условиями на Земле, и их наличие на Марсе может указывать на то, что в этом древнем палеоозере когда-то действительно была вода. Это, в свою очередь, повышает вероятность того, что здесь могли существовать примитивные формы жизни.

Следующим шагом для Perseverance станет более детальное изучение "камней попкорна" с помощью своего научного оборудования. Ровер воспользуется абразивным инструментом, чтобы срезать часть поверхности камней, и затем проанализирует их химический состав с помощью SuperCam. Эта информация поможет ученым лучше понять происхождение и природу этих загадочных марсианских пород и, возможно, приблизит их к ответу на главный вопрос: существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете?