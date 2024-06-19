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Вертолет NH90 Standard 2 готов к испытаниям - от эксплуатации NH90 отказались четыре страны
Авиастроительная компания Airbus Helicopters объявила о начале летных испытаний прототипа новейшей модификации вертолета NH90, разработанной специально для французской армии. NH90 Standard 2 оснащен передними цепями и технологиями, обеспечивающими выполнение широкого спектра ответственных задач спецназа.

Разработка современных боевых вертолетов, способных эффективно возглавить подразделение специального назначения, является одной из приоритетных задач ведущих мировых авиастроительных компаний. В этом десятом особом интересе вызывает новейшая популярная версия многоцелевого вертолета NH90, созданного специально для французской армии. Компания Airbus Helicopters, входящая в консорциум NHIndustries, объявила о начале летних испытаний прототипа модели NH90 Standard 2.

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Изначально стоит упомянуть что эксплуатация модели вертолета NH90 вызвала много нареканий от самых разных стран. После ввода в эксплуатацию в 2007 году австралийский NH90 оказался очень проблематичным в эффективной эксплуатации, и после фатальной катастрофы правительство этой страны решило в прошлом году отозвать 45 уцелевших винтокрылых машин и вместо этого полностью перейти на UH-60M Black американского производства. Несмотря на интерес к NH90 со стороны Украины, австралийцы намеренно уничтожили авиапарк стоимостью в миллиард долларов, буквально захоронив остатки под землей.

Похожая история: Норвегия расторгла контракт с NH90 и в 2022 году навсегда заморозила весь свой флот из 13 машин, сославшись на ужасающую эксплуатационную готовность вертолета. По данным министерства обороны Норвегии, только восемь его NH90 NFH прибыли в полностью боеспособной конфигурации. Хотя флот должен был налетать 3900 часов в год, в среднем он налетал всего 700 часов в год. Вместо этого Осло покупает MH-60R Seahawks.

Тем временем Бельгия, которая обладала четырьмя TTH NH90, в 2020 году объявила о планах поэтапного отказа от TTH по причине высоких эксплуатационных расходов и низкой доступности. Их заменят некоторые из 15 вертолетов Airbus H145M, о заключении бельгийского контракта было объявлено вчера.

Швеция также была не удовлетворена своими NH90. Задержки с вводом в эксплуатацию TTH привели к тому, что Швеция заказала 15 UH-60M Black Hawk в качестве временного решения, а в ноябре 2022 года страна объявила о планах полностью заменить свои NH90 NFH.

Новая же модификация вертолета NH90, называемая Standard 2, разрабатывается с учетом опыта эксплуатации предыдущей версии и целей обеспечения французских коммандос передовыми возможностями для выполнения ответственных боевых задач. Прототип, подготовленный к летным испытаниям, оснащен целым рядом модификаций, направленных на повышение эффективности спецопераций.

Ключевой формулой NH90 Standard 2 является его максимальная авионика. Вертолет получил интегрированную электрооптическую систему Safran Euroflir 410 и новый генератор цифровой 3D-карты, управление экипажем и десанту постоянно контролируют ситуацию. Кроме того, на носу машины установлен обтекатель, вероятно, дополнительно многофункциональный радар для наблюдения за углом на небольших высотах.

Одним из ключевых нововведений стали механические и электрические средства для системы распределенной апертуры (DAS) и расширения дисплея на шлеме нового поколения (HMSD-DD), которые в перспективе должны заменить текущую систему Thales TopOwl. DAS, примененная к истребителю F-35, включает в себя массив инфракрасных камер, транслирующих сферическое видео дополненной реальности на HMSD-DD. Эти технологии, еще не установленные в прототипе, очевидно, представляют собой основные преимущества для проведения ночных миссий специального назначения.

В ходе испытаний прототипа NH90 Standard 2 особое внимание будет уделено оценке его возможностей по обеспечению скрытности и маневренности при проведении спецопераций. Вертолет оснащен улучшенной системой электронного противодействия и помех, чтобы снизить вероятность его обнаружения и поражения средствами ПВО противника.

Кроме того, конструкторы также работали над повышением аэродинамических характеристик машины, установив на ней новый киль увеличенной площади. Это позволит NH90 Standard 2 выполнять более плавные и маневренные полеты, необходимые для успешного выполнения рискованных десантных операций. Увеличенная маневренность также должна помочь вертолету быстрее уходить из-под огня после высадки или эвакуации спецназа.

Особое внимание при разработке уделялось также повышению выживаемости NH90 Standard 2. Вертолет получил бронированные кабины для пилота и второго пилота, а также дополнительные защитные элементы в районе топливных баков. Это должно обеспечить лучшую защиту экипажа и десанта от поражения пулями и осколками.

В ходе летных испытаний будут проверены и другие усовершенствования новой модификации, в том числе модернизированная система спасения экипажа, расширенный запас топлива и улучшенные двигатели. Все это в совокупности призвано обеспечить NH90 Standard 2 существенные преимущества перед предшествующими версиями.

После успешного прохождения испытаний и сертификации, Airbus Helicopters планирует начать поставки новой машины во французскую армию, которая уже разместила заказ на партию таких вертолетов.

#airbus helicopters #летные испытания #nh90 standard 2 #вертолет для спецназа
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