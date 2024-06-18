Военкоры канала "Военное дело" опубликовали кадры испытаний уникального российского дрона "Русак-С", способного самостоятельно распознавать и поражать цели на основе нейросетевых алгоритмов. Разработчики утверждают, что данный беспилотник может стать эффективным средством ведения боевых действий, повышая точность и результативность ударов.

Разработка высокотехнологичных образцов вооружений является одним из приоритетных направлений военно-промышленного комплекса России. На этот раз российские инженеры представили уникальный беспилотный летательный аппарат, способный самостоятельно идентифицировать и поражать цели с высокой точностью.

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По данным военкоров, российские специалисты создали дрон "Русак-С", который может распознавать цели и самостоятельно наводиться на них на заключительном этапе полета. Система самонаведения этого беспилотника основана на нейронных сетях, что делает ее устойчивой к помехам радиоэлектронной борьбы.

Разработчики отмечают, что алгоритм "Русака-С" переводит его в полностью автоматический режим, позволяя принимать решения на борту без участия оператора. Это снижает риск потери управления из-за дальности, сложного рельефа местности или подавления средств связи противником.

По словам специалистов, данный дрон уже успешно прошел испытания и может применяться для точечных ударов по объектам противника. Такие высокотехнологичные разработки, несомненно, усиливают боевые возможности российской армии, повышая эффективность и точность действий.

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