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Alice Camera переносит фотографии на основе искусственного интеллекта на смартфоны
Лондонский стартап Photogram выпустил инновационную камеру Alice Camera, которая объединяет большой Micro Four Thirds сенсор с продвинутыми возможностями вычислительной фотографии на основе искусственного интеллекта. Эта уникальная система обещает значительно улучшить качество фотографий, снятых на смартфон.

В эпоху повсеместного использования смартфонов для фотосъемки, многие пользователи все чаще стремятся к улучшению качества и возможностей своих мобильных камер. Лондонский стартап Photogram, кажется, нашел решение этой проблемы, представив новую камеру Alice Camera, которая объединяет большой Micro Four Thirds сенсор с передовыми алгоритмами вычислительной фотографии на основе искусственного интеллекта.

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Камера Alice Camera от Photogram обещает революционизировать мобильную фотографию, предлагая пользователям лучшее из обоих миров – качество и возможности профессиональных фотокамер с удобством и интеграцией со смартфонами.

Ключевым преимуществом Alice Camera является использование CMOS-сенсора Sony формата Micro Four Thirds, который значительно превосходит по размеру и возможностям типичные сенсоры смартфонов. Это позволяет получать более высокое качество изображения, богатую цветопередачу и лучшую производительность в сложных условиях освещения.

Но основное отличие Alice Camera заключается в ее вычислительных возможностях, базирующихся на искусственном интеллекте. Встроенные чипы Qualcomm Snapdragon и Google Edge TPU позволяют применять продвинутые алгоритмы обработки изображений, включая HDR, шумоподавление, увеличение резкости и многое другое. Это значительно улучшает качество фотографий, снимаемых через камеру Alice.

Камера Alice подключается к смартфону пользователя по Wi-Fi, превращая его дисплей в электронный видоискатель и интерфейс управления. Специальное мобильное приложение также дает возможность редактировать снимки перед публикацией в социальных сетях. Кроме того, система Linux камеры позволяет обновлять ее функционал по беспроводной сети.

По словам генерального директора Photogram Вишала Кумара, команда компании стремилась создать "принципиально новую инженерную парадигму для беззеркальных камер", сочетающую в себе передовые аппаратные решения, софт и алгоритмы ИИ. Результатом этих усилий стала камера Alice Camera, которая, по мнению разработчиков, представляет собой инновационный шаг вперед в мобильной фотографии.

Первые поставки Alice Camera начнутся в июле 2024 года для заказчиков в Великобритании, а затем устройство станет доступно и в других странах. Цена новинки составляет 845 долларов США, что на 30% ниже ее обычной розничной стоимости.

#искусственный интеллект #alice camera #micro four thirds #вычислительная фотография
Источник: alice.camera
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Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
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