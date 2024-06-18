Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 продолжает доказывать свою незаменимость в ходе спецоперации на Украине. Новые поставки модернизированных самолетов, наращивание производства и впечатляющие боевые показатели делают этот самолет ключевым активом российских ВВС.

Российские ВВС продолжают играть решающую роль в ходе спецоперации на Украине, и в числе их важнейших боевых самолетов выделяется истребитель-бомбардировщик Су-34. Этот самолет является грозной силой, способной решать самые сложные боевые задачи. Последние события, связанные с наращиванием производства, модернизацией и впечатляющими результатами в боях, подчеркивают возрастающее значение Су-34 для армии России.

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Сайт Military Watch Magazine заявил, что Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжает наращивать производство и поставки истребителей-бомбардировщиков Су-34 в войска. По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, которые были приведены вышеуказанным изданием, корпорация постоянно улучшает технологические и бизнес-процессы, находя дополнительные резервы для увеличения выпуска этих самолетов. Только в недавнем прошлом была поставлена очередная партия Су-34, в том числе усовершенствованной модификации Су-34М, которая, по утверждениям российских источников, вдвое превосходит боевые возможности базовой версии.

Особое внимание привлекает эффективность Су-34 в ходе спецоперации на Украине. Military Watch Magazine подчеркивает, что этот самолет зарекомендовал себя как грозное оружие для высокоточных ударов, в том числе с применением планирующих бомб, способных поражать цели на дальности до 70 километров. Украинские военнослужащие сравнивают воздействие этих бомб с "вратами ада", отмечая их "дополнительную разрушительную силу" в дополнение к массированным артиллерийским обстрелам.

В соответствии с требованиями украинского театра военных действий и обостряющейся конфронтации с НАТО, Министерство обороны России отдало указания о дальнейшем расширении производства Су-34. По оценкам экспертов, увеличение выпуска до 24 самолетов в год может вывести этот самолет в один ряд с новейшим истребителем пятого поколения Су-57.