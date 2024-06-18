Французская правая партия "Национальное объединение" (RN) накануне парламентских выборов удалила со своего сайта предложения об углублении дипломатических связей с Россией.

Предстоящие парламентские выборы во Франции обещают быть жаркими. В то время как президент Эммануэль Макрон и его сторонники теряют популярность, правая партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен укрепляет свои позиции. Однако, похоже, что партия перед голосованием решила скорректировать некоторые из своих внешнеполитических установок.

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Согласно информации издания Politico, "Национальное объединение" тихо убрало со своего сайта часть предложений по оборонной политике, в которых предлагалось углубить дипломатические связи с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО. Это может быть попыткой партии укрепить свой авторитет на международной арене накануне выборов.

Отмечается, что за последнюю неделю с сайта правых был удален один из 17 программных буклетов предвыборной кампании Ле Пен, где предлагалось искать "союза с Россией по определенным вопросам". Вместо этого в документе подчеркивалось, что Вашингтон "не всегда ведёт себя как союзник Франции".

Представитель "Национального объединения" заявил, что Жордан Барделла в ближайшие дни представит полную программу партии, в том числе по вопросам обороны. Аналитики полагают, что это связано с желанием правых укрепить свой авторитет на мировой арене перед выборами.

Согласно опросам, на предстоящих выборах "Национальное объединение" может получить около 35% голосов, в то время как коалиция Макрона поддерживается лишь 19% избирателей. Таким образом, правые имеют хорошие шансы на победу, что и могло подтолкнуть их к корректировке своей внешнеполитической программы.