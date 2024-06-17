Российские военные разработали инновационный многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Перун", способный выполнять широкий спектр задач – от доставки тяжелых грузов и эвакуации раненых до разведки и огневой поддержки.

Российские военные продолжают активно внедрять современные технологии в свою деятельность, стремясь повысить эффективность боевых действий и расширить возможности своих подразделений. Одним из ярких примеров такого технологического прорыва стал новейший боевой беспилотный летательный аппарат "Перун", который уже проходит испытания и активно применяется в ходе специальной военной операции.

реклама

Новейший беспилотник "Перун" разработан и испытывается бойцами Воздушно-десантных войск России на Херсонском направлении. Это уникальная машина, которая способна выполнять широкий спектр задач, включая оперативную доставку тяжелых грузов массой до 200 кг, осуществление разведки, поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию раненых, а также высадку десантных групп в тылу противника.

Особый интерес "Перун" вызвал у десантников. По словам начальника продовольственной службы полка ВДВ, дрон-громовержец за один раз может доставить такое количество продовольствия, которое ранее требовало 13 вылетов FPV-дронов. Это крайне важно при ведении боевых действий на островных территориях, где логистика затруднена и требует активного использования авиации.

Кроме того, военные уже протестировали боевые возможности "Перуна". На беспилотник установили противотанковый ракетный комплекс, причем ракетой можно управлять с пульта управления. Военные специалисты и дальше ведут работы по дальнейшему оснащению беспилотника. В перспективе планируется оснастить "Перуна" пулеметом и системой для запуска неуправляемых авиационных ракет. Это превратит этот универсальный беспилотный летательный аппарат в мощный ударный комплекс, способный эффективно поражать наземные и воздушные цели.

Такое многофункциональное вооружение значительно расширит боевые возможности "Перуна". Он сможет не только доставлять грузы и эвакуировать раненых, но и обеспечивать огневую поддержку, осуществлять разведку и оперативно реагировать на угрозы в ходе боевых действий.

Эти технические усовершенствования превращают "Перуна" в уникальный комплекс, способный эффективно выполнять широкий спектр задач на различных участках специальной военной операции. Российские военные возлагают большие надежды на этот инновационный беспилотник, который уже зарекомендовал себя как надежная и эффективная платформа.

Все подробности и видео разместило Минобороны России в своем Telegram-канале.