Ученые уже создали отдельные съедобные компоненты роботов, такие как захваты, батареи и датчики. Теперь они работают над тем, чтобы объединить эти элементы в единое съедобное устройство, которое можно будет использовать в различных приложениях – от медицины до экологического мониторинга.

Технологические разработки часто выходят за рамки нашего воображения. Одним из самых удивительных примеров этого является прогресс, достигнутый учеными в области создания съедобных роботов. Эти невероятные устройства, сочетающие в себе еду и высокие технологии, открывают новые возможности в самых разных сферах – от здравоохранения до охраны окружающей среды.

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Еще несколько лет назад идея съедобных роботов казалась чем-то из научной фантастики. Но сегодня ученые делают все более впечатляющие успехи в этом направлении. Так, специалисты из Швейцарского федерального технологического института (EPFL) уже создали съедобные приводы, батареи и датчики, которые могут быть объединены в единое функциональное устройство.

Директор Лаборатории интеллектуальных систем EPFL Дарио Флореано отмечает, что "объединить роботов и еду – увлекательная задача". Действительно, подобные разработки открывают большие перспективы. Съедобные роботы могут быть использованы для анализа пищеварительной системы, точной доставки лекарств, мониторинга окружающей среды и даже предоставления новых гастрономических впечатлений.

Прогресс в этой области происходит стремительными темпами. Так, в 2017 году ученые EPFL создали съедобный захват, способный удерживать яблоко, а в 2022-м разработали дрон с крыльями из рисовых лепешек и желатина. В 2023 году исследователи Итальянского технологического института (IIT) создали съедобную перезаряжаемую батарею, а в 2024-м ученые из нескольких институтов представили первый съедобный датчик деформации.

Несмотря на эти успехи, исследователи сталкиваются с рядом технических проблем, связанных с интеграцией различных съедобных компонентов в единое целое. Кроме того, важно изучить, как эти материалы взаимодействуют с пищеварительной системой. Тем не менее, ученые уверены, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть съедобных роботов, которые будут использоваться в самых разных областях.