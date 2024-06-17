Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) впервые представит на Международном военно-морском салоне в Кронштадте свою новую разработку – безэкипажный гидрографический катер "Визир-2М" с инновационной гиростабилизированной платформой. Данная платформа позволит проводить высокоточные морские исследования в самых сложных погодных условиях.

Российский оборонно-промышленный комплекс продолжает радовать отечественных потребителей и международных партнеров своими технологическими новинками. На предстоящем Международном Военно-морском салоне в Кронштадте особый интерес вызовет премьера гидрографического безэкипажного катера "Визир-2М" от Кингисеппского машиностроительного завода. Этот морской дрон оснащен инновационной гиростабилизированной платформой, разработанной специалистами КМЗ.

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Как рассказал управляющий директор холдинга Михаил Даниленко, наличие такой специальной платформы позволяет проводить гидрографические исследования в самых сложных погодных условиях. Она способна удерживать заданные цели и быстро на них фокусироваться даже при сильном волнении и ветре. Это дает возможность использовать катер "Визир-2М" для работы с разнообразным гидрографическим оборудованием, в том числе для обследования труднодоступных морских объектов.

Особенностью платформы является электрокорректировка ее положения, что обеспечивает максимальную точность позиционирования установленного на ней оборудования. Как подчеркнул Даниленко, платформа может нести нагрузку до 150 кг, что позволяет размещать на ней не только гидролокаторы, но и спутниковые системы связи. Такие возможности уже заинтересовали ведущие отечественные нефтегазовые компании, которые планируют использовать катер "Визир-2М" для изучения морской акватории.

Стоит отметить, что "Визир-2М" — это дальнейшее развитие серийного катера "Визир", который уже зарекомендовал себя в работе различных силовых структур России. Новая модель отличается мощной многоканальной системой управления, позволяющей контролировать движение катера на расстоянии до нескольких сотен километров. Благодаря большой грузоподъемности, судно также может быть оснащено электродвигательной установкой или аккумуляторной тягой.

Разработка КМЗ обладает внушительным потенциалом для применения в гидрографических исследованиях, морском мониторинге и даже в коммерческих отраслях, связанных с освоением морских ресурсов.