Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о намерении вложить миллиарды долларов в развитие ядерной энергетики в США, чтобы догнать и превзойти Китай в этой области. Однако реализация одного из таких проектов в штате Вайоминг столкнулась с трудностями из-за невозможности получать урановое топливо из России из-за санкций.

В стремлении укрепить позиции Соединенных Штатов на мировой арене, известный бизнесмен и филантроп Билл Гейтс делает ставку на развитие ядерной энергетики. Как сообщают СМИ, основатель корпорации Microsoft намерен вложить колоссальные средства в строительство атомных реакторов, чтобы догнать и даже превзойти Китай, который на текущий момент лидирует по количеству возводимых ядерных объектов.

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По словам Гейтса, он уже инвестировал более миллиарда долларов в данную сферу и готов выделить еще несколько миллиардов. Такие масштабные вливания объясняются желанием предпринимателя "высвободить инновационную мощь США" и сохранить лидерство страны в атомной энергетике. Гейтс уверен, что производство реакторов в США может быть более эффективным и экономически выгодным по сравнению с иностранными конкурентами.

Однако реализация одного из проектов Гейтса в штате Вайоминг столкнулась с неожиданными трудностями. Компания TerraPower, возглавляемая миллиардером, планировала запустить новую атомную электростанцию к 2028 году. Но из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине и связанных с этим событием санкций, введенных США, поставки необходимого для станции уранового топлива из РФ оказались невозможными. В результате запуск объекта пришлось отложить как минимум на два года, до 2030 года.

Несмотря на эти сложности, Гейтс остается оптимистичным относительно перспектив ядерной энергетики в США. Он считает, что поиск альтернативных источников урана, в том числе в Великобритании, Южной Африке, а также на рудниках Северной Америки, позволит продолжить реализацию намеченных планов.