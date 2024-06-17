АвтоВАЗ запустил специальную программу поддержки ветеранов специальной военной операции. В рамках этой инициативы компания безвозмездно предоставляет им автомобили Lada Granta, в том числе с автоматической коробкой передач и дополнительным ручным управлением. Все расходы по содержанию и обслуживанию машин берёт на себя предприятие.

На фоне непростой ситуации в стране российские предприятия всё чаще демонстрируют свою социальную ответственность, стремясь поддержать тех, кто сегодня защищает Родину. Одним из таких примеров является недавняя инициатива АвтоВАЗа по обеспечению транспортом участников специальной военной операции.

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"Заводчанам, которые будучи "за ленточкой" получили инвалидность вследствие ранения, предусматривается выдача Lada Granta с АКПП и дополнительными устройствами ручного управления, или машин в стандартной комплектации во временное безвозмездное пользование", - рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Первый автомобиль ветерану вручили лично Максим Соколов и вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко. В настоящее время на рассмотрении находится еще 10 аналогичных обращений. АвтоВАЗ отмечает, что является единственным российским предприятием, выпускающим серийно машины для водителей с ограниченными возможностями. Компания также берёт на себя все расходы по регламентному обслуживанию.