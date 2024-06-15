Несмотря на западные санкции, новый Toyota Land Cruiser Prado 250 смог пробиться на российский рынок. Импортеры нашли способ доставлять внедорожники напрямую из США, обходя существующие ограничения. Узнайте подробности о сроках поставок, ценах и комплектациях этой санкционной новинки.

Кто бы мог подумать, что несмотря на все западные санкции, новые автомобили из-за океана все же найдут свой путь к российскому потребителю? Но этот невероятный факт стал реальностью – свежий Toyota Land Cruiser Prado 250 уже продается на наших рынках, причем доставляется прямиком из США. Как им это удалось и что нужно знать об этом суперсанкционном внедорожнике?

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Да, вы все правильно прочитали – новый Toyota Land Cruiser Prado 250, который по логике должен быть недоступен для российского рынка из-за введенных ограничений, уже можно купить в Москве. Более того, дилеры предлагают доставить этот внедорожник буквально за 2-3 месяца напрямую от американских поставщиков.

Как это стало возможно? Оказывается, компании-импортеры нашли лазейку в санкционном законодательстве и теперь привозят автомобили из Штатов, обходя официальные запреты. Причем речь идет не о "сером" параллельном импорте, а о вполне легальных поставках с уплатой всех необходимых таможенных пошлин и сборов.

Что же это за чудо-внедорожник, который смог пробиться в Россию вопреки всем ограничениям? Речь идет о топовой версии Land Cruiser Prado 250 в комплектации First Edition. Под капотом у него трудится 2,4-литровый турбированный мотор мощностью 279 л.с. и крутящим моментом 430 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Привод, конечно же, полный с подключаемым передним мостом, блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей.

Список оснащения впечатляет: светодиодные фары, кожаный салон с подогревом, мультимедийная система, однако гигантский экран здесь не предусмотрен – он появится в следующих комплектациях. В Штатах такой Prado стоит около $57 тыс., а в России его цена составит 11,5 млн рублей. С учетом постоянного роста курса рубля, эта цена может вскоре измениться.

Представители официального российского представительства Toyota, впрочем, не комментируют эти поставки, сославшись на режим санкций. Но, как говорится, факты упрямая вещь – новый Land Cruiser Prado 250 уже доступен российским покупателям, пусть и в обход общепринятых правил.