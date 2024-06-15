Китайский кроссовер Geely Atlas, представленный на российском рынке несколько месяцев назад, теперь доступен и в Беларуси. При этом цена модели в соседней стране на 330 тысяч рублей ниже, чем в России, при сохранении тех же характеристик и комплектации.

Автомобильный рынок переживает период стремительных изменений, когда на первый план наряду с технологиями и дизайном выходит и экономическая составляющая покупки. В этом контексте особенно интересным выглядит появление на белорусском рынке китайского кроссовера Geely Atlas, стоимость которого оказалась заметно ниже, чем в России.

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Geely Atlas уже несколько месяцев предлагается российским покупателям, но только сейчас эта модель добралась до рынка Беларуси. И это событие можно считать настоящим подарком для тех, кто хочет приобрести современный и технологичный кроссовер по более выгодной цене.

В соседней стране Geely Atlas представлен пока только в переднеприводной комплектации Flagship, а версии с полным приводом в продаже еще нет. Тем не менее, стоимость автомобиля в Беларуси составляет 99 900 белорусских рублей, что эквивалентно около 2,72 миллиона российских рублей. Для сравнения, в России рекомендованная розничная цена на Geely Atlas Flagship достигает 3,05 миллиона рублей. Таким образом, белорусский вариант оказывается на 330 тысяч рублей дешевле, при этом сохраняя аналогичные характеристики и оснащение.

Одной из ярких особенностей интерьера Geely Atlas является 13,2-дюймовый вертикальный сенсорный экран, гармонично интегрированный в центральную консоль. Эта деталь придает салону современный и футуристичный облик. Также привлекает внимание необычная форма рулевого колеса, напоминающая штурвал космического корабля.

Помимо этих деталей, кроссовер оборудован впечатляющим набором продвинутых систем, включая панорамную крышу, вентиляцию передних сидений, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и многое другое. При этом под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,2 секунды.