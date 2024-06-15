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Представлен новый гибридный автомобиль с впечатляющим запасом хода более 2100 км
Представлен новый гибридный автомобиль BYD Seal 07 DM-i, который использует передовую систему DM-i пятого поколения от BYD. Благодаря этому новинка может похвастаться впечатляющим запасом хода более 2100 км.

Автомобильная промышленность продолжает быстро прогрессировать, и одним из ярких примеров этого является презентация нового гибридного автомобиля BYD Seal 07 DM-i. Это авто обещает произвести настоящий фурор на рынке благодаря своим выдающимся характеристикам, в том числе рекордному запасу хода.

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Новый BYD Seal 07 DM-i фактически является преемником нынешней модели Seal DM-i, но оснащен совершенно новой системой DM-i пятого поколения от BYD. Благодаря этому автомобиль демонстрирует невероятные показатели экономичности и запаса хода.

Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), новинка сохранила прежние габариты – 4980 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1495 мм в высоту при колесной базе 2900 мм. Но под капотом произошли существенные изменения.

Ключевую роль в повышении эффективности сыграла модернизированная гибридная силовая установка. Она включает в себя 1,5-литровый двигатель BYD472QC мощностью 74 кВт и крутящим моментом 126 Нм. Кроме того, предлагается версия с турбированным 1,5-литровым BYD472ZQB, развивающим 115 кВт. Электрическая часть представлена тяговыми моторами мощностью 160 и 200 кВт.

Благодаря такой "начинке" новинка от компании BYD способна преодолевать не менее 2100 км на одной заправке. Это стало возможным благодаря применению литий-железо-фосфатных аккумуляторов BYD. Причем более тяжелые версии модели получат более емкие батареи.

Потребителям будут доступны варианты с 17, 18 или 19-дюймовыми колесами. Топовые модификации смогут развивать максимальную скорость 200 км/ч. Кроме того, определенные комплектации будут оснащены панорамной крышей.

Ожидается, что стоимость представленной BYD новинки окажется сопоставимой с нынешней моделью Seal DM-i, цены на которую варьируются от 149 800 до 219 800 юаней ($20 650–$30 300).

#byd #гибридный автомобиль #запас хода #seal 07 dm-i
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