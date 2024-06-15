Европейская комиссия намерена в ближайшее время обвинить Apple в нарушении Закона о цифровых рынках и наложить на американскую компанию штраф в размере до 50 миллионов долларов в день. Претензии связаны с политикой комиссионных сборов для разработчиков приложений.

Еще с начала текущего года Европейский союз взял курс на активное применение нового антимонопольного Закона о цифровых рынках, направленного на ограничение доминирующего положения и недобросовестных практик крупнейших технологических компаний. Теперь Брюссель готовится к первому громкому кейсу – обвинению корпорации Apple в нарушении этого нормативного акта.

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Согласно информации Financial Times, Европейская комиссия в ближайшее время предъявит обвинения Apple в несоблюдении требований Закона о цифровых рынках. Речь идет о политике комиссионных сборов, которые американская корпорация взимает с разработчиков за продажу их приложений в App Store.

Ключевые претензии заключаются в том, что Apple фактически вынуждает разработчиков использовать только ее платежный процессор, взимая при этом дополнительные 3% комиссии. Кроме того, компания накладывает ограничения на то, чтобы направлять пользователей к альтернативным магазинам приложений, беря за это еще и "плату за базовую технологию".

По словам источников, знакомых с ситуацией, подобные действия Apple будут признаны нарушением антимонопольного законодательства ЕС. В случае официального предъявления обвинений, корпорации грозит штраф в размере до 5% от ее глобального ежедневного оборота, что эквивалентно примерно 50 миллионам долларов в день.

Впрочем, до таких драконовских мер Еврокомиссии может и не дойти. У Apple все еще есть шанс исправить свою практику до вынесения окончательного решения и избежать крупного штрафа. Но очевидно, что давление на американскую компанию только усилится в рамках реализации нового антимонопольного законодательства ЕС.