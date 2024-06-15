Недавно в сети появились снимки подземных убежищ на норвежской авиабазе Бардуфосс, где размещают истребители F-35 с ядерным оружием.

Норвегия – член НАТО, чья стратегическая роль становится все более значимой на фоне нарастающей геополитической напряженности в этом регионе. Сердцем обороноспособности Норвегии является авиабаза Бардуфосс, которая в последнее время привлекла к себе пристальное внимание.

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Недавно в Сети появились фотографии подземных укрытий на территории авиабазы Бардуфосс, расположенной на севере Норвегии. Эти изображения, как полагают, были сделаны во время учений ВВС Норвегии с участием истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые отрабатывали навыки укрытия в горных бункерах.

Важно отметить, что самолеты F-35 полностью сертифицированы для применения тактического ядерного оружия. Размещение таких высокотехнологичных машин в защищенных подземных убежищах делает их практически неуязвимыми для ракетных и беспилотных атак.

Авиабаза Бардуфосс имеет давнюю историю. Во времена Второй мировой войны она использовалась немцами в качестве стартовой площадки для истребителей, бомбардировщиков и разведывательных миссий, направленных на атаку союзнических военно-морских конвоев в районе Мурманска. Сегодня Бардуфосс остается ключевым элементом обороноспособности Норвегии благодаря своему стратегическому расположению вблизи Арктики.

Помимо поддержания боеготовности истребителей F-35, авиабаза Бардуфосс также принимает в своих стенах вертолетные эскадрильи, играющие жизненно важную роль в поисково-спасательных операциях, противолодочной борьбе и транспортировке войск. Сотрудничество между воздушными и наземными силами на этом объекте повышает его оперативные возможности.

Современное техническое оснащение авиабазы Бардуфосс, включающее передовые радиолокационные и коммуникационные системы, позволяет ей эффективно мониторить воздушное пространство и поддерживать операции НАТО в регионе.