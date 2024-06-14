В Подмосковье выставлен на продажу родстер Mercedes-Benz SLR McLaren 720S. Эта модель является настоящим раритетом – всего 150 таких автомобилей были когда-то выпущены. Несмотря на свой 15-летний возраст, машина проехала всего 1412 километров и находится в идеальном состоянии.

Коллекционные автомобили всегда привлекают внимание ценителей, ведь они не только демонстрируют выдающиеся технические характеристики, но и являются настоящими произведениями искусства. Одним из таких уникальных суперкаров, выставленных сейчас на продажу в России, стал Mercedes-Benz SLR McLaren 720S.

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В одном из элитных поселков Подмосковья на продажу выставлен крайне редкий родстер Mercedes-Benz SLR McLaren 720S. Таких автомобилей было произведено всего 150 единиц, что делает эту модель настоящим раритетом. Несмотря на то, что машине уже 15 лет, ее пробег составляет всего 1412 километров.

Секрет такого малого пробега кроется в том, что суперкар практически не эксплуатировался, а использовался лишь для периодического технического обслуживания у официального дилера Mercedes-Benz. Благодаря этому автомобиль сохранился в идеальном состоянии и теперь ждет своего нового владельца.

Под длинным капотом этого родстера расположен 5,4-литровый двигатель V8 мощностью 650 лошадиных сил, который агрегатирован с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Среднемоторная компоновка с задним приводом позволяет SLR McLaren 720S разгоняться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды и достигать максимальной скорости 334 км/ч.

Данный экземпляр был изначально заказан и доставлен в Россию через официального дилера Mercedes-Benz. За все время эксплуатации автомобиль хранился в надежном сухом и теплом паркинге, что в сочетании с минимальным пробегом и подтвержденной историей владения обусловливает его запрашиваемую стоимость в 99 999 000 рублей.