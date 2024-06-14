Первые тесты графического процессора AMD Instinct MI300X 192 ГБ, предназначенного для задач искусственного интеллекта, продемонстрировали его колоссальную производительность. Этот чип оказался на 19% быстрее, чем флагманская геймерская карта NVIDIA RTX 4090, закрепив за собой титул самого мощного ускорителя для ИИ-вычислений в тесте Geekbench OpenCL.

Современные высокопроизводительные вычислительные системы стремительно развиваются, особенно в сфере искусственного интеллекта. В этом контексте интересным игроком становится компания AMD, которая представила свой новейший графический процессор Instinct MI300X, демонстрирующий впечатляющие результаты.

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Согласно первым тестам, AMD Instinct MI300X 192 ГБ стал абсолютным рекордсменом в бенчмарке Geekbench OpenCL. Этот графический процессор, основанный на архитектуре CDNA 3, показал результат в 379 660 баллов – на 19% выше, чем у флагмана NVIDIA RTX 4090.

Источник изображения: Geekbench

AMD Instinct MI300X содержит 28 кристаллов, включая восемь чипов HBM3 с рекордным объемом памяти до 192 ГБ. Сам чип имеет 304 вычислительных блока с 19 456 ядрами, обеспечивая впечатляющую пропускную способность видеопамяти 5,3 ТБ/с и скорость соединения Infinity Fabric 896 ГБ/с. Однако такие характеристики требуют огромной энергоемкости – номинальный TDP чипа составляет 750 Вт.

По сравнению с решениями для игровых ПК, производительность MI300X просто поражает. Например, флагманская AMD Radeon 7900 XTX набирает в Geekbench OpenCL всего 207 354 балла. Таким образом, новый графический процессор от AMD в полтора раза превосходит самый мощный потребительский ускоритель.

Стоит отметить, что MI300X предназначен исключительно для центров обработки данных и специализированных вычислительных систем. Из-за огромных габаритов, энергопотребления и цены (около $15 000 за чип) этот ускоритель никогда не появится в обычных настольных компьютерах. Однако для современных задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений он уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты, ставя новые стандарты в отрасли.