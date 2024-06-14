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Издание Drom раскрыло уровень локализации собираемого в Калуге кроссовера Citroen C5 Aircross
Издание Drom раскрыло неизвестные ранее подробности о локализации кроссовера Citroen C5 Aircross, который собирают на заводе "Автомобильные технологии" в Калуге. Оказывается, модель стартовала с нулевой локализацией, но компании удалось получить субсидии за НИОКР, что позволяет ей компенсировать часть утилизационного сбора.

Российский автомобильный рынок продолжает адаптироваться к новым реалиям. На этом фоне особый интерес вызывают истории о том, как производители пытаются максимально "обрусить" свои модели, выпускаемые в России. Одним из таких примеров стал кроссовер Citroen C5 Aircross, собираемый на заводе "Автомобильные технологии" в Калуге.

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Как выяснило издание Drom, изначально Citroen C5 Aircross стартовал в России с нулевой локализацией. Однако компании "Автомобильные технологии" удалось провести ряд НИОКР, что позволило ей получить частичную компенсацию утилизационного сбора. За эти научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы предприятие отчиталось еще в прошлом году, получив 1283 балла.

По существующим правилам, эти баллы могут быть распределены на все выпускаемые модели. Интересно, что при целевом уровне локализации в 2567 баллов на 2024 год, "Автомобильные технологии" будут получать 150 241 рубль компенсации с каждых 300 600 рублей утилизационного сбора. Не исключено, что компании также удалось договориться с Минпромторгом о дополнительных субсидиях.

Стоит отметить, что сам завод имеет статус резидента индустриального парка "Росва", что тоже дает некоторые финансовые послабления. Таким образом, "Автомобильные технологии" используют все возможные рычаги, чтобы максимально "обрусить" Citroen C5 Aircross и сделать его более конкурентоспособным на российском рынке. Впрочем, в будущем у компании еще немало задач, в том числе по снижению себестоимости и поиску путей сотрудничества с отечественными поставщиками.

#субсидии #ниокр #локализация #калуга #citroen c5 aircross
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