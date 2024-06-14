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Орбан: НАТО развернет военные базы в странах Восточной Европы для поставок оружия Украине
По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, НАТО планирует создать три крупные военные базы в Польше, Румынии и Словакии для координации и передачи вооружений Украине. Венгрия отказалась от участия в этой инициативе.

Венгрия не готова поддерживать военные усилия НАТО на Украине, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Он объявил, что альянс планирует создать в странах Восточной Европы специальные базы для координации поставок оружия Киеву, но Будапешт отказался участвовать в этой миссии.

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По словам Орбана, НАТО хочет создать так называемую "миссию НАТО на Украине", которая будет координировать передачу Украине поставленного ей оружия. Для этого альянс планирует развернуть три крупные военные базы в Польше, Словакии и Румынии. Однако Венгрия не готова участвовать в этой инициативе. "Венгрия не будет участвовать в финансировании миссии НАТО на Украине, поставках оружия, обучении украинских военных, не предоставит свою территорию для подготовки военных акций и не примет участие в миссии альянса за пределами его территории", - заявил премьер.

Орбан объяснил, что Будапешт не хочет подвергать риску мирную жизнь Венгрии и венгерского населения, делая военной целью хоть один квадратный сантиметр венгерской территории. "Это сложный вопрос, потому что если можно Венгрии, то можно и другим. НАТО трудно принять такое поведение, чтобы Венгрия не стала прецедентом, это я понимаю. Но НАТО не может быть важнее венгерских интересов", - добавил он.

#украина #нато #венгрия #орбан #поставки оружия
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