Необычное оружие, вышедшее из употребления более 500 лет назад, вновь применили военные на границе Израиля и Ливана.

Порой в военном деле нет новых идей – лишь забытые, но эффективные способы ведения боя. Так поступили израильские солдаты на границе с Ливаном, применив средневековую катапульту для обстрела соседней территории.

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Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, запечатлели, как израильские военные используют старинную конструкцию, известную как требушет. Это вращающийся рычаг с ремнем, прикрепленным для запуска снаряда. С помощью этого оружия солдаты ЦАХАЛ отправляли в сторону Ливана горящие шары.





Армия обороны Израиля подтвердила использование катапульты, но назвала это "местной инициативой", подчеркнув, что она "не получила широкого распространения". Представители военного ведомства предположили, что требушет применялся для сжигания кустарников, чтобы облегчить обнаружение боевиков, пытающихся проникнуть через границу.

По данным Британской энциклопедии, катапульты начали терять актуальность после появления современной артиллерии в 15 веке. Однако подобное оружие использовалось в более поздних конфликтах – например, на Украине в 2014 году и сирийскими повстанцами в 2013 году.