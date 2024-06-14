Долгое время японский бестселлер Toyota Corolla был недоступен для многих российских автолюбителей из-за ухода марки с нашего рынка. Но теперь ситуация изменилась – популярный седан вернулся в Россию, причем по весьма привлекательным ценам.
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Долгожданное возвращение Toyota Corolla на российский рынок не осталось незамеченным. Этот надежный и доступный седан вновь доступен для российских покупателей по вполне приемлемым ценам. Самые выгодные предложения начинаются от 2,35 млн рублей за новые автомобили 2022 года выпуска.
Так, в Самаре объявлен к продаже Toyota Corolla с 116-сильным турбомотором 1.2 литра и вариатором. В стандартное оснащение машины входят светодиодные фары, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, мультируль, русифицированная мультимедийная система с Apple CarPlay, Android Auto с навигацией, а также 15-дюймовые литые диски. За такую комплектацию дилер просит 2 348 000 рублей.
Аналогичные версии Toyota Corolla можно найти по всей стране, причем в ряде регионов они стоят на 2 тысячи дороже – 2 350 000 рублей. В Перми такие авто оценили в 2 420 000 рублей, в Москве - от 2 450 000 рублей, а на юге страны, в Махачкале и Казани, цены стартуют с 2 500 000 рублей.
Кроме того, на рынке есть и версии с атмосферными моторами 1.5 литра мощностью 121 л.с. Такие "Короллы" предлагаются во многих городах России, включая Уфу, Владивосток, Анапу, Краснодар и Ставрополь.
Стоит отметить, что Toyota Corolla по праву считается одним из самых надежных автомобилей в мире. Эксперты Consumer Reports поставили ей 77 баллов из 100 возможных, что позволило седану занять 9-е место в рейтинге самых надежных машин.
Помимо седана, к нам в страну также вернулся и популярный кроссовер Toyota Corolla Cross, который также завоевал репутацию надежного и практичного автомобиля. Эти паркетники сейчас "по-серому" завозят на наш рынок дилеры, специализированные компании и частные предприниматели.