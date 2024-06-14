Российские покупатели вновь могут приобрести культовый седан Toyota Corolla по доступной цене. Надежный автомобиль, получивший высокие оценки экспертов, теперь предлагается по стоимости от 2,35 млн рублей.

Долгое время японский бестселлер Toyota Corolla был недоступен для многих российских автолюбителей из-за ухода марки с нашего рынка. Но теперь ситуация изменилась – популярный седан вернулся в Россию, причем по весьма привлекательным ценам.

реклама

Долгожданное возвращение Toyota Corolla на российский рынок не осталось незамеченным. Этот надежный и доступный седан вновь доступен для российских покупателей по вполне приемлемым ценам. Самые выгодные предложения начинаются от 2,35 млн рублей за новые автомобили 2022 года выпуска.

Так, в Самаре объявлен к продаже Toyota Corolla с 116-сильным турбомотором 1.2 литра и вариатором. В стандартное оснащение машины входят светодиодные фары, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, мультируль, русифицированная мультимедийная система с Apple CarPlay, Android Auto с навигацией, а также 15-дюймовые литые диски. За такую комплектацию дилер просит 2 348 000 рублей.

Аналогичные версии Toyota Corolla можно найти по всей стране, причем в ряде регионов они стоят на 2 тысячи дороже – 2 350 000 рублей. В Перми такие авто оценили в 2 420 000 рублей, в Москве - от 2 450 000 рублей, а на юге страны, в Махачкале и Казани, цены стартуют с 2 500 000 рублей.

Кроме того, на рынке есть и версии с атмосферными моторами 1.5 литра мощностью 121 л.с. Такие "Короллы" предлагаются во многих городах России, включая Уфу, Владивосток, Анапу, Краснодар и Ставрополь.

Стоит отметить, что Toyota Corolla по праву считается одним из самых надежных автомобилей в мире. Эксперты Consumer Reports поставили ей 77 баллов из 100 возможных, что позволило седану занять 9-е место в рейтинге самых надежных машин.

Помимо седана, к нам в страну также вернулся и популярный кроссовер Toyota Corolla Cross, который также завоевал репутацию надежного и практичного автомобиля. Эти паркетники сейчас "по-серому" завозят на наш рынок дилеры, специализированные компании и частные предприниматели.