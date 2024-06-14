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На фоне успеха SU7 Xiaomi в 6 раз увеличивает объемы поставок до конца года
Компания Xiaomi представила свою первую электрическую модель SU7 и уже сумела достигнуть отметки в 20 000 поставок всего за 77 дней с момента запуска. Теперь производитель планирует значительно нарастить объемы производства, чтобы удовлетворить высокий спрос на свой новый электромобиль.

Китайская компания Xiaomi, известная своими инновационными смартфонами и электронными устройствами, поразила рынок своим первым электромобилем SU7. Несмотря на некоторые производственные проблемы на начальном этапе, Xiaomi SU7 быстро завоевал популярность среди покупателей в Китае и теперь компания делает серьезные шаги для увеличения объемов поставок, чтобы удовлетворить растущий спрос.

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Всего за 77 дней с момента запуска Xiaomi поставила 20 000 единиц своего нового электрического седана SU7. Это значительный успех для компании, учитывая производственные сложности на ее новом заводе в Пекине. По словам руководства Xiaomi, около 5000 из этих 20 000 автомобилей были Founders Edition, которые были собраны до официального старта продаж 28 марта.

Впечатляющая скорость поставок SU7 – в среднем 260 автомобилей в день – наглядно демонстрирует высокий спрос на эту модель. Xiaomi даже прогнозирует, что в июне они смогут преодолеть отметку в 10 000 поставок. В мае было продано 8646 экземпляров SU7.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Xiaomi планирует значительно нарастить производство. Компания заявила, что намерена поставить 120 000 единиц SU7 в 2024 году, что почти в 6 раз больше, чем было поставлено за первые 77 дней. Для этого Xiaomi переводит свой завод в Пекине на двухсменный режим работы и нанимает дополнительных рабочих.

Несмотря на успех, SU7 по-прежнему сталкивается с проблемами производственных мощностей. Согласно информации на сайте Xiaomi, покупателям стандартной версии придется ждать поставку 30 недель, а версии Max – даже 35 недель. Это связано с ограниченной пропускной способностью логистических центров компании.

Однако руководство Xiaomi уверено, что эти проблемы носят временный характер и уже предприняты меры для их решения. Ван Хуа, генеральный менеджер отдела по связям с общественностью Xiaomi Group, подчеркнул, что проблема заключается именно в производственных возможностях, а не в отсутствии спроса.

#xiaomi #электромобиль #производство #su7
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