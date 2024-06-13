Председатель китайской компании Chery подтвердил, что Jaguar Land Rover будет использовать модульные архитектуры M3X и E0X, разработанные инженерами Chery, для создания своих будущих гибридных и полностью электрических моделей. Это стало результатом 12-летнего партнерства между компаниями в Китае.

Стратегическое сотрудничество между китайским автопроизводителем Chery и британским Jaguar Land Rover (JLR) насчитывает уже более 12 лет. И теперь эта кооперация выходит на новый уровень – как подтвердил председатель Chery, в будущем бренды Jaguar и Land Rover будут использовать модульные платформы, разработанные инженерами китайской компании.

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Председатель Chery Инь Туньяо в недавнем интервью официально подтвердил, что Jaguar Land Rover перейдет на использование двух ключевых модульных архитектур, созданных специалистами китайской компании. Речь идет о платформах M3X и E0X, которые лежат в основе целого ряда автомобилей Chery, включая модели брендов Exeed и Luxeed.

Платформа М3Х

Стоит отметить, что сотрудничество Chery и JLR в Китае началось еще в 2012 году, когда компании создали совместное предприятие по производству автомобилей. Это СП успешно функционирует и по сей день, при этом инженеры британского бренда активно помогали Chery в настройке ходовой части своих моделей.

Теперь же настала очередь Chery поделиться с JLR своими наработками – будущие гибридные и полностью электрические модели Jaguar и Land Rover будут базироваться на архитектурах M3X и E0X. Первая из них ориентирована на автомобили с ДВС и гибридные версии, и может быть оснащена фирменной гибридной трансмиссией Chery "Super Hybrid".

В свою очередь, платформа E0X разработана Chery совместно с Huawei специально для электромобилей. Она предлагает высоковольтную 800-вольтовую систему, улучшенную аэродинамику и передовые технологии автономного вождения. По словам экспертов, данная архитектура идеально подойдет для будущих электрифицированных моделей Jaguar Land Rover.

Таким образом, Chery не только предоставляет технологическую базу, но и помогает британскому автоконцерну в ускорении перехода к электрификации. Это взаимовыгодное сотрудничество позволит JLR более эффективно адаптироваться к стремительным изменениям на рынке, используя передовые разработки своего китайского партнера.