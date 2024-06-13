Калифорнийская компания Archer Aviation, известный разработчик eVTOL-технологий, продемонстрировала очередной значительный прогресс в своих разработках. Недавно компании удалось успешно провести переходный полет своего флагманского eVTOL-самолета "Midnight", достигнув скорости более 160 км/ч. Это важный шаг к коммерциализации технологии летающих такси.

Индустрия усовершенствованной воздушной мобильности (Advanced Air Mobility, AAM) продолжает стремительно развиваться, и компания Archer Aviation играет в этом ключевую роль. Как один из ведущих разработчиков eVTOL-технологий, Archer недавно продемонстрировал очередной важный прорыв, успешно выполнив переходный полет своего флагманского самолета "Midnight".

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8 июня 2024 года Archer сообщила об успешном завершении переходного полета "Midnight" - одного из самых сложных маневров, необходимых для eVTOL-конструкций. Во время этого полета самолет достиг скорости более 160 км/ч, продемонстрировав способность совершать плавный переход от вертикального взлета к горизонтальному полету и обратно.





Это не первый переходный полет, проведенный Archer – в ноябре 2022 года компания уже выполнила успешный тестовый полет своего предыдущего экспериментального eVTOL-самолета Maker. Однако "Midnight" является более крупной и тяжелой машиной, весящей около 2950 кг, и его испытания стали значительным достижением.

Главный инженер Archer, доктор Джефф Бауэр, отметил, что успешное завершение перехода от режима парения к крейсерскому полету на крыле — это "огромный инженерный подвиг", которого достигли лишь немногие компании в мире. По его словам, "Midnight" стал одним из крупнейших eVTOL-самолетов, когда-либо достигших этой важной вехи.

Archer продолжит программу летных испытаний "Midnight", включающую моделирование коммерческих маршрутов, высокоскоростные полеты и отработку дополнительных маневров, необходимых для будущих коммерческих операций. Параллельно компания работает над улучшением скорости и дальности полета своего eVTOL. Кроме того, "Midnight" продолжает движение к финальному этапу сертификации.