Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) доказали, что использование генеративных моделей искусственного интеллекта может значительно повысить возможности роботов для выполнения широкого спектра задач. Этот прорыв приводит к созданию интеллектуальных систем общего назначения.

Создание роботизированных систем, способных быстро адаптироваться к любым проблемам и ситуациям, – давняя мечта в области робототехники. Новое исследование Массачусетского технологического института, как применение генеративных моделей искусственного интеллекта, может значительно продвинуть нас к этой цели, открыв путь для разработки интеллектуальных роботов общего назначения.

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Одной из главных проблем на пути к созданию универсальных робототехнических систем является обучение. Несмотря на множество многообещающих методов, таких как обучение с подкреплением и имитацией, будущие решения, вероятно, потребуют различных подходов, дополненных мощными генеративными моделями ИИ.

Команда Массачусетского технологического института, возглавляемая Лируй Ваном (Lirui Wang), глубоко изучает, как генеративные модели ИИ могут улучшить способности роботов к обучению и адаптации. Их метод «композиция политик» (PoCo) показывает, что объединение различных моделей, изученных в разных наборах данных, может значительно расширить возможности роботов.

Одним из главных преимуществ такого соединения является то, что оно позволяет роботам быстро переключаться между разными инструментами и задачами. Вместо того, чтобы создавать специализированных роботов для выполнения конкретных операций, этот метод дает возможность создавать более универсальные системы.

"Одним из преимуществ этой ситуации является то, что мы можем предложить политику, чтобы получить лучшее из обоих миров", – поясняет Лируй Ван. – «Например, политика, обученная на основе исходных данных, может достичь большей гибкости, в то время как политика, обученная на моделировании, может достичь большего обобщения».

Это путь к созданию интеллектуальных роботизированных систем, которые смогут эффективно и разносторонне взаимодействовать с окружающим миром. Такие универсальные роботы становятся ключом к реализации мечты об искусственном интеллекте общего назначения. Роботы, оснащенные сложными когнитивными способностями, могут безболезненно применять свои навыки в самых разных сферах деятельности.