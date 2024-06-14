Форд агрессивно расширяет свою внутреннюю команду по разработке доступных электромобилей, привлекая инженеров из Tesla, Rivian, Apple и других ведущих компаний. Цель – создать платформу для электрокаров, которые смогут конкурировать с Tesla и китайскими производителями на массовом рынке.

Зарубежная автомобильная индустрия наблюдает драматические изменения с приходом эры электрификации. Компании активно борются за лидерство, стремясь предложить покупателям более доступные и эффективные электрические модели. В этой гонке за внедрение электромобилей массового сегмента особенно выделяется компания Ford, которая создает внутри себя секретную команду талантливых инженеров для разработки прорывной платформы.

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Генеральный директор Ford Джим Фарли еще два года назад сделал ставку на создание доступной платформы для электромобилей. Хотя изначально это была небольшая команда, в ней, по словам руководителя компании, работали "одни из лучших инженеров по электромобилям в мире".

За последний год Ford значительно расширил этот проект, получивший название Ford Advanced EV. Анализ данных LinkedIn показывает, что численность команды выросла примерно до 300 человек. В нее входят около 50 специалистов, перешедших из Rivian, более 20 из Tesla и около 12 из Canoo. Компания также наняла сотрудников из Lucid Motors и недавно расформированной программы Apple по электромобилям.

Кроме того, Ford привлек к работе двух ведущих экспертов по аэродинамике из команд Формулы-1. Эти усилия направлены на создание платформы с упрощенной конструкцией, использующей технологию "гигакастинга" для снижения затрат.

По словам Фарли, все команды Ford, работающие над электромобилями, "безжалостно сосредоточены на стоимости и эффективности", так как компания стремится создать доступные модели, способные конкурировать с Tesla и китайскими производителями на массовом рынке.

Расширение секретной команды Advanced EV происходит на фоне общей нестабильности в отрасли электромобилей, что дает Ford возможность привлекать таланты из других компаний, переживающих сокращения. Эти усилия отражают стремление Ford занять лидирующие позиции в сегменте доступных электрокаров, которые станут ключом к успеху в будущем.