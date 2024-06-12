Немецкий стартап по производству электромобилей e.GO Mobile объявил о своем банкротстве. Несмотря на первоначальные амбициозные планы, компания не смогла запустить серийное производство рентабельных моделей и в итоге закрывается, оставляя без работы более 200 человек.

Еще несколько лет назад немецкий стартап e.GO Mobile, занимавшийся выпуском компактных и доступных электромобилей, казался многообещающим проектом, который мог успешно конкурировать с китайскими и европейскими производителями. Однако, несмотря на громкие заявления и грандиозные планы, компания в итоге оказалась вынуждена объявить о своем банкротстве, что стало ударом для отрасли и привело к потере работы для более 200 сотрудников.

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Немецкий стартап e.GO Mobile, занимавшийся выпуском компактных электромобилей, окончательно закрывает свое производство. Компания, основанная профессором Университета RWTH Аахена Гюнтером Шу в 2015 году, несмотря на первоначальные успехи и интерес СМИ, так и не смогла наладить рентабельное серийное производство своей продукции.

Еще в 2022 году e.GO Mobile объявила о планах по выпуску новой модели под названием e.Wave X и даже заявила о намерениях построить новый завод в болгарском городе Ловеч. Однако всего через пару лет компания оказалась на грани банкротства, и на этот раз спасти ситуацию так и не удалось.

Согласно сообщениям, доверительному управляющему, назначенному после объявления о банкротстве, не удалось найти заинтересованных инвесторов, готовых приобрести активы компании. В результате e.GO Mobile будет ликвидирована, а более 200 сотрудников предприятия потеряют работу.

Стартап e.GO Mobile был создан как попытка предложить потребителям доступные и компактные электромобили. Изначально проект вызвал большой интерес, и уже в 2017 году компания представила первые прототипы своих машин. Однако в итоге наладить серийное производство рентабельной модели так и не удалось, и финансовые проблемы в конечном счете привели стартап к краху.

Банкротство e.GO Mobile является серьезным ударом для немецкой автомобильной промышленности, которая в последние годы активно инвестирует в разработку и производство электрических транспортных средств. Это также свидетельствует об ужесточении конкуренции на рынке электромобилей, где выживают лишь самые сильные игроки.