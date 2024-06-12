Независимая комиссия ООН по расследованию конфликта в секторе Газа заявила, что как Израиль, так и палестинская группировка ХАМАС совершили военные преступления. При этом действия Израиля были также квалифицированы как преступления против человечности.

Война между Израилем и ХАМАС, контролирующей сектор Газа, продолжается вот уже несколько месяцев, сопровождаясь многочисленными жертвами среди гражданского населения. Недавно Комиссия ООН по расследованию опубликовала итоги своей работы, в которых обе стороны обвиняются в военных преступлениях.

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Согласно докладам Комиссии ООН, как Израиль, так и ХАМАС допустили серьезные нарушения законов ведения войны. В их действиях были выявлены признаки таких военных преступлений, как убийства, пытки, оскорбление человеческого достоинства и жестокое обращение.

При этом следователи особо отметили, что действия Израиля также квалифицируются как преступления против человечности. Комиссия установила, что "огромное количество жертв среди гражданского населения в Газе и широкомасштабные разрушения гражданских объектов и инфраструктуры" стали "неизбежным результатом стратегии, предпринятой с намерением нанести максимальный ущерб". Кроме того, Израиль намеренно препятствовал поставкам в Газу жизненно важных товаров, что также может быть расценено как военное преступление.

Собранные доказательства могут быть использованы Международным уголовным судом для выдачи ордеров на арест ряда высокопоставленных израильских и палестинских деятелей, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Реакция Израиля и ХАМАС на выводы Совета ООН пока существенно различаются. Израильское правительство категорически отвергает обвинения, называя их «результатом антиизраильской предвзятости» следователей. Официальные представители еврейского государства заявили, что не сотрудничали с расследованиями ООН и не признают его легитимность.

В отличие от Израиля, ХАМАС пока воздерживается от публичных комментариев по поводу доклада конференции. Представители палестинской группировки, контролирующей сектор Газа, ранее неоднократно обвиняли Израиль в военных преступлениях, но сейчас предпочитают не комментировать выводы ООН. Эксперты связывают это с нежеланием лидеров ХАМАС и своей ответственностью за совершенные злодеяния.

Несмотря на жесткую реакцию Израиля и сдержанность ХАМАС, выводы ООН могут иметь серьезные правовые последствия для конфликта второй стороны.