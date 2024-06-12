Российские войска продемонстрировали новый способ использования захваченной украинской бронетехники. На видео показан модифицированный основной боевой танк Т-72АМТ, который был переоборудован для дистанционного управления по принципу FPV-дронов. Это может открыть новые возможности для применения таких "танков-камикадзе" в боевых действиях.

Противостояние России и Украины на полях сражений не только характеризуется ожесточенными боями с применением всех видов вооружений, но и постоянным поиском новых способов использования техники. Недавно российские военные продемонстрировали весьма необычный подход к модернизации захваченных украинских танков, превращая их в дистанционно управляемые машины по типу "дронов-камикадзе".

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В социальных сетях появилось видео, на котором российские военные экспериментируют с модифицированным основным боевым танком Т-72АМТ, захваченным у ВСУ. Как выяснилось, машина была переоборудована для дистанционного управления с использованием концепции "вида от первого лица" (FPV), аналогичной той, что применяется во многих беспилотных летательных аппаратах-камикадзе.

На записи видно, как один из российских солдат управляет танком с помощью переносного пульта дистанционного управления, сидя на краю поля. Камера, установленная в боевом отделении машины, передает картинку на его шлем виртуальной реальности, позволяя ему контролировать все действия танка.

Более того, кадры показывают, что управление танком разделено между двумя операторами: один контролирует движение машины, а другой – поворот ее башни. Это позволяет повысить эффективность и маневренность дистанционно управляемого Т-72АМТ.

Эксперты предполагают, что такая модификация трофейной украинской техники может открыть новые возможности для России. Например, подобные "танки-камикадзе" можно использовать для атак на передовой, оснастив их большим количеством взрывчатки, которая будет приведена в действие по команде оператора. При этом связь с удаленным пунктом управления может быть обеспечена с помощью ретранслирующих беспилотников.

Конечно, применение дистанционно управляемых танков сопряжено с определенными техническими сложностями, такими как необходимость прямой видимости между оператором и машиной. Однако использование подобных модификаций может стать еще одним ответом России на применение Украиной современных БПЛА-камикадзе.

В любом случае, этот эксперимент с перепрофилированием трофейных украинских танков в дистанционно управляемые ударные платформы является весьма интересным и потенциально опасным направлением технологического развития в ходе противостояния двух стран.