Италия вынуждена отказаться от планов по разработке и приобретению новейших танков Leopard 2A8IT. Недавно стало известно, что переговоры между KNDS и Leonardo SpA, направленные на совместную работу над этим проектом, были прекращены без достижения соглашения. Это стало серьезным ударом по итальянской программе модернизации танковых войск.

Амбициозные планы Италии по модернизации своего танкового парка столкнулись с неожиданным препятствием. Страна вынуждена отказаться от проекта создания танка Leopard 2A8IT совместно с немецко-французской компанией KNDS. Расторжение переговоров между KNDS и итальянским оборонным гигантом Leonardo стало серьезным ударом по военно-промышленным планам Рима.

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Изначально переговоры между двумя компаниями преследовали две цели: стратегическое партнерство между оборонным подразделением Leonardo и KNDS, а также совместная разработка и производство основного боевого танка Leopard 2A8 для нужд Министерства обороны Италии.

Фрэнк Хаун, генеральный директор KNDS, подчеркнул важность сохранения Leopard 2 в качестве основного стандарта боевых танков в Европе и НАТО, так как это значительно повышает оперативную совместимость между союзниками. Он заявил, что соглашение о конфигурации не было достигнуто, что привело к провалу всех переговоров.

Ранее в Италии высказывались оптимистичные предположения, что производство Leopard 2A8IT может быть размещено в Ла Специи. Кроме того, Рим добивался, чтобы танки были оснащены итальянскими технологиями и системами. Однако эти требования, по-видимому, не были учтены в ходе переговоров.

Крах этого проекта стал серьезным ударом для Италии. Ранее предполагалось, что контракт на 8,5 млрд евро даст мощный импульс национальной оборонной промышленности, задействовав большое количество крупных, средних и мелких предприятий.

Теперь Италии придется пересматривать свои планы по модернизации танковых войск. Провал переговоров с KNDS ставит под вопрос дальнейшее развитие итальянской программы ARIETE C2 и перспективы участия в проекте MGCS (основная наземная боевая система) в будущем.