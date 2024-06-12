Амбициозные планы Италии по модернизации своего танкового парка столкнулись с неожиданным препятствием. Страна вынуждена отказаться от проекта создания танка Leopard 2A8IT совместно с немецко-французской компанией KNDS. Расторжение переговоров между KNDS и итальянским оборонным гигантом Leonardo стало серьезным ударом по военно-промышленным планам Рима.
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Изначально переговоры между двумя компаниями преследовали две цели: стратегическое партнерство между оборонным подразделением Leonardo и KNDS, а также совместная разработка и производство основного боевого танка Leopard 2A8 для нужд Министерства обороны Италии.
Фрэнк Хаун, генеральный директор KNDS, подчеркнул важность сохранения Leopard 2 в качестве основного стандарта боевых танков в Европе и НАТО, так как это значительно повышает оперативную совместимость между союзниками. Он заявил, что соглашение о конфигурации не было достигнуто, что привело к провалу всех переговоров.
Ранее в Италии высказывались оптимистичные предположения, что производство Leopard 2A8IT может быть размещено в Ла Специи. Кроме того, Рим добивался, чтобы танки были оснащены итальянскими технологиями и системами. Однако эти требования, по-видимому, не были учтены в ходе переговоров.
Крах этого проекта стал серьезным ударом для Италии. Ранее предполагалось, что контракт на 8,5 млрд евро даст мощный импульс национальной оборонной промышленности, задействовав большое количество крупных, средних и мелких предприятий.
Теперь Италии придется пересматривать свои планы по модернизации танковых войск. Провал переговоров с KNDS ставит под вопрос дальнейшее развитие итальянской программы ARIETE C2 и перспективы участия в проекте MGCS (основная наземная боевая система) в будущем.