Xpeng, китайский производитель электромобилей, анонсировал выход первой модели новой серии Mona – компактного электрического седана Xpeng M03. Этот автомобиль станет ключевым для развития бренда и предложит множество передовых технологий по доступной цене.

Китайский рынок электромобилей активно развивается, и в центре внимания постоянно появляются новые модели, способные предложить потребителям передовые технологии и доступную цену. Компания Xpeng, известный производитель электрокаров, на этой неделе представила первый автомобиль своей новой серии Mona – компактный электрический седан Xpeng M03. Этот автомобиль сочетает в себе инновационные разработки в области искусственного интеллекта, дизайна и технологий, что делает его весьма интересным предложением на рынке.

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Mona означает – «Made Of New AI» («Сделано новым искусственным интеллектом») с упором на интеллектуальное вождение. Xpeng M03 позиционируется как первый полностью электрический седан серии Mona. Новинка разработана в сотрудничестве с компанией Didi, при этом Xpeng отвечает за производство, цепочку поставок и продажи, а Didi за дизайн, исследования и разработки, а также частично за продажи.

Xpeng M03 будет доступен в трех цветовых вариантах кузова: синем, бежево-синем и бежево-розовом. Внешне автомобиль имеет стильный фастбэк-силуэт с Т-образными задними фонарями и небольшим спойлером. Интересно, что на крыше лидар отсутствует, что отличает M03 от других моделей Xpeng.

Официальное изображение

Технически автомобиль построен на фирменной архитектуре Fuyao, включающей продвинутые системы автопилотирования XNGP и электронную/электрическую архитектуру X-EEA3.0. Аккумуляторные батареи поставляются компанией BYD, а запас хода превышает 500 км.

Шпионское фото

Продажи Xpeng M03 будут осуществляться по модели "магазин в магазине" - на первом этапе автомобиль можно будет приобрести в существующих салонах Xpeng, а также через онлайн-автопарки и другие операторы. Ожидаемая цена новинки составит менее 200 000 юаней (около $27 600), что делает ее доступной для широкого круга покупателей.