Производство апельсинового сока, одного из самых популярных напитков в мире, находится под угрозой из-за распространения болезни позеленения цитрусовых, вызываемой вредными насекомыми. Урожай в крупнейших регионах-производителях, США и Бразилии, резко упал, что привело к росту цен на апельсиновый сок.

Апельсиновый сок – любимый напиток миллионов людей по всему миру. Но его будущее оказалось под угрозой из-за распространения одной опасной болезни, способной уничтожать целые апельсиновые рощи. Эта невидимая эпидемия уже нанесла серьезный ущерб крупнейшим производителям цитрусовых, что грозит обернуться серьезным кризисом для глобальной индустрии апельсинового сока.

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Апельсиновые деревья в США и Бразилии, крупнейших поставщиках апельсинового сока, оказались в серьезной опасности. Они страдают от болезни позеленения цитрусовых, вызываемой небольшими насекомыми, сосущими сок из растений. Эта бактериальная инфекция считается одной из самых губительных для цитрусовых культур, поскольку лечение от нее пока не найдено.

Заражённые деревья дают плоды плохого качества – они однобокие, горькие на вкус. В итоге большинство таких деревьев погибают в течение нескольких лет. Особенно уязвимы рощи, расположенные в регионах с постоянно высокими температурами около 25°C, которые благоприятны для развития инфекции.

Основным переносчиком болезни является азиатский цитрусовый листонос – крошечное насекомое, впервые обнаруженное во Флориде в 1998 году. За два года оно распространилось уже в 31 округе штата, а затем проникло и в другие южные штаты США, а также в Бразилию.

Последствия этой эпидемии оказались катастрофическими. За последние 20 лет производство апельсинового сока во Флориде упало с 240 миллионов коробок в год до жалких 17 миллионов. Этот штат является вторым по величине производителем сока в мире и крупнейшим в США, давая около половины общего национального объема.

Схожая ситуация и в Бразилии – ведущем мировом поставщике апельсинового сока. В этом году ожидается, что в регионах Сан-Паулу и Минас-Жерайс, основных цитрусовых центрах страны, будет собрано на 24% меньше урожая, чем в прошлом году.

В результате глобальные поставки апельсинового сока находятся на рекордно низком уровне за последние десятилетия. Это привело к 20% росту цен на этот продукт. Чтобы компенсировать нехватку, производители пытаются смешивать новый урожай с замороженным соком или другими цитрусовыми, что, однако, влечет за собой дополнительные затраты.

Специалисты называют сложившуюся ситуацию "глобальным кризисом индустрии апельсинового сока". Перспективы восстановления производства выглядят весьма туманными, пока не будет найден способ противостоять разрушительной болезни позеленения цитрусовых и ее переносчикам.