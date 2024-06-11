Одна из старейших существующих книг, Кодекс Кросби-Шойена, драгоценная рукопись, написанная на заре христианства, выставлена на продажу в лондонском аукционном доме Christie's. Ожидается, что эта уникальная находка, включающая в себя древнейшие тексты Библии, будет продана за колоссальные 3 миллиона фунтов стерлингов.

Сокровища прошлого зачастую покрыты тайнами и ждут своего часа, чтобы быть открытыми миру. Одна из таких находок, Кодекс Кросби-Шойена, ныне готова предстать перед взорами коллекционеров и историков в ходе грандиозного аукциона в Лондоне. Эта древняя книга, возраст которой насчитывает почти 17 столетий, способна пролить свет на самые ранние этапы христианской культуры и литературы.

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Лондонский аукционный дом Christie's выставляет на торги один из древнейших известных манускриптов – Кодекс Кросби-Шойена. Созданный около 1700 лет назад, этот драгоценный библейский текст представляет собой настоящую археологическую редкость.

Кодекс включает в себя 5 раннехристианских текстов, написанных на коптском языке - древнем египетском диалекте. Среди них – самые ранние известные полные тексты Книги Ионы и Первого послания Петра. Эти произведения имели огромное значение для первых последователей христианства, символизируя важные аллегорические концепции.

Несмотря на повреждения, которые манускрипт получил со временем, Christie's ожидает, что Кодекс Кросби-Шойена будет продан за колоссальную сумму – около 3 миллионов фунтов стерлингов (более 3,8 миллионов долларов). Это объясняется его уникальностью: это одна из старейших книг, находящихся в частных руках, а не в музейных коллекциях.

Специалисты называют Кодекс "ключевым примером зарождения христианской культуры и литературы". Его переход от папирусного свитка к формату книги, который мы знаем сегодня, свидетельствует о важном технологическом сдвиге в истории письменности. Более того, сохранность текстов, обеспеченная благодаря сухому климату Египта, делает Кодекс Кросби-Шойена бесценным источником для изучения ранней христианской традиции.

Нынешний владелец, норвежский бизнесмен и коллекционер Мартин Шойен, приобрел манускрипт в 1988 году. Теперь он выставляет его на торги вместе с другими экспонатами из своей обширной коллекции рукописей. Для ценителей древности и христианской истории это уникальная возможность стать обладателем поистине бесценного сокровища.