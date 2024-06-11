Автомобильный гигант Stellantis демонстрирует впечатляющие результаты на европейском рынке, увеличивая долю рынка и продажи своих автомобилей, в том числе и электромобилей. Компания укрепляет свои лидирующие позиции в ключевых странах, таких как Франция, Италия и Испания.

В эпоху стремительных технологических изменений и растущей конкуренции на зарубежном автомобильном рынке, европейский автопроизводитель Stellantis продолжает уверенно наращивать свои позиции, демонстрируя впечатляющие результаты и внушая оптимизм относительно своего будущего развития.

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Европейский автогигант Stellantis, образованный в результате слияния концернов Fiat Chrysler и Groupe PSA, продолжает свое стремительное восхождение в 2024 году. Компания уверенно наращивает долю рынка, достигнув впечатляющих 18,5% в первые пять месяцев года, что на 1,8% больше по сравнению с 2023 годом. Этот успех во многом обусловлен лидирующими позициями Stellantis в ключевых странах Европы, таких как Франция, Италия и Португалия, а также заметной победой в Испании в мае.

Во Франции продажи Stellantis выросли на 3%, чему способствовали такие популярные модели, как Peugeot 208, 308, 2008 и Citroen C3. В Италии компания сохраняет внушительную долю рынка в 33,4%, во многом благодаря неизменной привлекательности Fiat Panda и впечатляющим характеристикам других моделей, таких как Citroen C3, Lancia Ypsilon, Jeep Avenger и Opel Corsa.

Успех Stellantis не ограничивается легковыми автомобилями. Подразделение коммерческих автомобилей Stellantis Pro One удерживает доминирующую долю рынка в 29%, при этом объем продаж увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом. Этот тренд наблюдается и в других странах, например, в Германии, где доля рынка Stellantis выросла на 3,4% в основном за счет роста продаж на 35%.

"Наши результаты подчеркивают силу нашей разнообразной линейки, включая электромобили, которые находят отклик у клиентов, ценящих дизайн, производительность и удовольствие от вождения", - отметил Уве Хохгешурц, главный операционный директор Stellantis в регионе Enlarged Europe. Он также подчеркнул, что компания намерена использовать синергию брендов и уникальные торговые предложения для сохранения лидерства в отрасли.

Особо стоит отметить успехи Stellantis на рынке электромобилей, где компания занимает 13,8% доли в регионе ЕС-29. Во Франции продажи электромобилей Stellantis выросли на впечатляющие 56%, достигнув доли рынка 37,9%, во многом благодаря таким популярным моделям, как Peugeot E-208 и Fiat 500e.

Стремление Stellantis к устойчивому развитию проявляется и в расширении предложений электромобилей на рынке подержанных автомобилей. Продажи автомобилей с низким уровнем выбросов в странах Европы, таких как Австрия, Бельгия, Нидерланды, Испания и Великобритания, выросли на впечатляющие 140%.