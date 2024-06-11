Поклонники Samsung с нетерпением ждут дебюта линейки Galaxy S24, и теперь появились первые достоверные подробности об одной из ее моделей – Galaxy S24 FE. Новинка обещает впечатляющие технические характеристики камеры, которая станет главной изюминкой этого доступного флагманского смартфона.

Мир мобильной индустрии ожидает дебют новой линейки флагманов Samsung, которая традиционно вызывает повышенный интерес у поклонников бренда. Однако на этот раз внимание пользователей приковано не только к топовым моделям, но и к более доступному варианту – смартфону Galaxy S24 FE. Первые детали об этом устройстве, касающиеся его основной камеры, уже начали проливать свет на ключевые особенности этого девайса.

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Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy S24 FE получит впечатляющую 50-мегапиксельную основную камеру. В частности, речь идет о сенсоре ISOCELL GN3 размером 1/1,57 дюйма с пикселями 1,0 мкм и максимальным разрешением 8160 на 6144 пикселей. Этот же датчик используется в старших моделях линейки – Galaxy S24 и S23.

Таким образом, Samsung решила не экономить на камере "фанатской" версии своего нового флагмана. Это означает, что пользователи смогут рассчитывать на высокое качество фото- и видеосъемки, включая возможность записи видео с разрешением до 8K.

При этом эксперты отмечают, что Samsung традиционно не стремится вводить кардинальные улучшения в модели серии Fan Edition, предпочитая использовать в них проверенные и оптимизированные решения. Это позволяет компании сохранять доступную цену таких устройств без ущерба для ключевых характеристик.

Хотя до официального дебюта Galaxy S24 FE остается еще минимум 5 месяцев, ожидается, что в ближайшее время производитель поделится дополнительными подробностями о новинке. Пока же достоверно известно лишь об основной камере, в то время как данные об емкости аккумулятора, характеристиках остальных модулей и других спецификациях пока остаются предметом догадок.