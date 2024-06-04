Украинский военнослужащий Иван Секач из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в интервью газете Postimees назвал самое эффективное оружие России в текущей фазе боевых действий. По его словам, корректируемые авиабомбы становятся серьезной угрозой для укрепленных позиций украинской армии.

Вооруженное противостояние на Украине все продолжается, и стороны конфликта постоянно адаптируют свои методы ведения боевых действий. Один из военнослужащих украинской армии поделился информацией о том, какое оружие сейчас представляет наибольшую угрозу для позиций ВСУ.

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Иван Секач, боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в интервью эстонскому изданию Postimees рассказал о ключевом оружии, применяемом российскими войсками на Донбассе. По его словам, основную опасность для украинских укрепленных позиций представляют корректируемые авиационные бомбы (КАБ).

"Корректируемые авиабомбы, которые применяют ВС РФ, способны уничтожить любые, даже самые укрепленные позиции Вооруженных сил Украины", - заявил Секач.

Он подчеркнул, что даже глубокое укрытие не спасает от воздействия этих боеприпасов весом до полутонны. "Полтонны взрывчатки уничтожает все на большой глубине, поэтому даже самые подготовленные позиции разносятся в пух и прах", - отметил военнослужащий.

При этом Секач сообщил, что у украинских механизированных бригад нет эффективных средств для противодействия авиации РФ, действующей на высотах 15-20 километров. По его словам, украинским военным приходится только тщательно маскироваться, чтобы затруднить точное целеуказание.

Кроме того, боец ВСУ рассказал о других особенностях тактики российских войск на данном этапе боевых действий. В частности, он отметил, что ВС РФ активно применяют методику "быстрого заезда" на технике в зону боев с последующим рассредоточением пехоты.

Секач также сообщил, что украинская армия испытывает нехватку снарядов советского производства и вынуждена использовать боеприпасы разных производителей, что снижает эффективность артиллерийского огня.