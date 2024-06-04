Применение новейших образцов вооружения всегда вызывает особый интерес на фоне активных боевых действий. Российские военные продемонстрировали возможности одной из таких инновационных разработок - наземного беспилотника "Лягушка", который был впервые задействован в ходе специальной военной операции на Украине.
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео первого боевого применения нового наземного FPV-дрона "Лягушка" в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Целью беспилотника стало пулеметное гнездо ВСУ.
"Лягушка" представляет собой простую четырехколесную платформу с дистанционным управлением, способную перевозить грузы весом до 30 кг. Аппарат оснащен миниатюрной камерой, позволяющей оператору видеть обстановку "глазами" дрона. В качестве полезной нагрузки "Лягушка" может нести различные боеприпасы, включая минометные мины.
В ходе боевого применения беспилотник успешно доставил взрывчатку к позициям ВСУ и взорвался, уничтожив цель. Посмотреть видео о применении данного дрона можно здесь.
Военные эксперты отмечают, что подобные наземные дроны-камикадзе могут стать эффективным средством для поражения огневых точек, блиндажей и опорных пунктов украинских войск в рамках специальной военной операции.