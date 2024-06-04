Российские военные впервые применили в ходе специальной военной операции на Украине новый наземный беспилотный комплекс "Лягушка". Видео этого боевого применения было опубликовано Министерством обороны РФ.

Применение новейших образцов вооружения всегда вызывает особый интерес на фоне активных боевых действий. Российские военные продемонстрировали возможности одной из таких инновационных разработок - наземного беспилотника "Лягушка", который был впервые задействован в ходе специальной военной операции на Украине.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео первого боевого применения нового наземного FPV-дрона "Лягушка" в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Целью беспилотника стало пулеметное гнездо ВСУ.

"Лягушка" представляет собой простую четырехколесную платформу с дистанционным управлением, способную перевозить грузы весом до 30 кг. Аппарат оснащен миниатюрной камерой, позволяющей оператору видеть обстановку "глазами" дрона. В качестве полезной нагрузки "Лягушка" может нести различные боеприпасы, включая минометные мины.

В ходе боевого применения беспилотник успешно доставил взрывчатку к позициям ВСУ и взорвался, уничтожив цель. Посмотреть видео о применении данного дрона можно здесь.

Военные эксперты отмечают, что подобные наземные дроны-камикадзе могут стать эффективным средством для поражения огневых точек, блиндажей и опорных пунктов украинских войск в рамках специальной военной операции.