Разработчики российских дронов "Русак" и "Тювик" с системой самонаведения впервые представят свои новейшие разработки на международной выставке HeliRussia-2024. Эти ударные беспилотные летательные аппараты уже применяются в ходе специальной военной операции и отличаются высокой точностью поражения целей за счет инновационной системы самонаведения.

Российские инженеры и конструкторы неустанно работают над созданием новейших образцов военной техники, которые помогают отстаивать национальные интересы страны. На предстоящей международной выставке HeliRussia-2024 они впервые продемонстрируют два уникальных беспилотных летательных аппарата, оснащенных инновационной системой самонаведения.

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На HeliRussia-2024 конструкторское бюро "Стратим" представит две новейшие разработки - квадрокоптер-камикадзе "Русак" и легкое ударное крыло "Тювик". Оба дрона оснащены передовой системой самонаведения, которая позволяет им поражать цели с высокой точностью даже на финальном участке траектории полета.

"Русак" и "Тювик" уже применяются в ходе специальной военной операции в тестовом режиме и показывают отличные результаты. Благодаря системе самонаведения эти аппараты не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы, что обеспечивает им высокую эффективность поражения целей. При этом стоимость новых дронов лишь немногим превышает цену обычных беспилотников.

Особенностью системы самонаведения является то, что она позволяет оператору задать цель в удобном интерфейсе, после чего дрон переходит в полностью автоматический режим и поражает выбранный объект без участия рук оператора. Это дает возможность оператору быстрее завершить миссию и отойти от места запуска, увеличивая его шансы на выживание.

"Русак" способен нести полезную нагрузку до 2,5-3 кг на дальности до 10 км, развивая скорость до 150 км/ч и находясь в воздухе до 10 минут. "Тювик" может поражать цели на дальности до 30 км, имея полезную нагрузку до 3 кг, скорость 180 км/ч и время полета до 20 минут.

Таким образом, российские инженеры создали высокоточные ударные беспилотники, которые способны эффективно поражать цели вне зависимости от рельефа местности и воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Эти инновационные разработки вызовут большой интерес на международной выставке HeliRussia-2024.