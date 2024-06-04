Военно-воздушные силы США объявили о запуске проекта по разработке четырех новых концепций недорогих крылатых ракет дальнего радиуса действия. Цель проекта – создать высокопроизводительные и быстро наращиваемые противостоящие боеприпасы для будущих крупномасштабных конфликтов.

Растущая напряженность в отношениях между сверхдержавами все более побуждает военных США располагать широким арсеналом быстродоступных и экономичных вооружений. В этом контексте недавнее объявление Пентагона о запуске проекта по разработке недорогих крылатых ракет звучит как весьма понятная инициатива.

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Согласно опубликованному заявлению, Управление оборонных инноваций Пентагона (DIU) в сотрудничестве с Управлением вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС (AFLCMC/EB) выбрали четыре компании для участия в проекте Enterprise Test Vehicle (ETV). Цель этой программы – создать прототипы "коммерческих и технологических решений двойного назначения" для испытания и демонстрации модульной концепции крылатых ракет, способных к быстрому и недорогому производству.

Рендеринг концепта ETV от Zone 5

Одним из ключевых требований ВВС к новым разработкам является стоимость порядка 150 000 долларов за единицу при массовом производстве. Это существенно дешевле, чем текущие образцы крылатых ракет, такие как AGM-158 JASSM-ER, цена которых превышает 1 млн долларов. Кроме того, новые ракеты должны обладать дальностью около 500 морских миль и высокой дозвуковой скоростью.

Представленные концепции демонстрируют, что участники проекта следуют ключевому принципу: максимальное использование готовых коммерческих компонентов, минимизация сложных и дорогостоящих технических решений. Это позволит не только снизить стоимость, но и обеспечить высокую скорость производства, что критически важно для восполнения запасов боеприпасов в затяжных конфликтах.

The War Zone отмечает, что в последние годы ряд частных компаний также представили концепции ракетоподобных дронов воздушного базирования, способных выполнять различные задачи, которые также разрабатываются с особым упором на максимальную эффективность производства. Дрон Speed Racer компании Lockheed Martin Skunk Work является ярким примером, а его название на самом деле представляет собой аббревиатуру, обозначающую «маленькая проникающая расходуемая приманка». В 2022 году Skunk Works заявила, что движется к летным испытаниям конструкции Speed Racer, в том числе в составе пилотируемо-беспилотной группы с истребителями F-35 Joint Strike Fighter, в рамках того, что компания назвала Project Carrera.

Интерес к новому классу недорогих крылатых ракет проявляют не только ВВС США, но и ВМС, Командование специальных операций и Индо-Тихоокеанское американское командование. Если испытания пройдут успешно, уже в следующем году может начаться развертывание первых образцов новых крылатых ракет.