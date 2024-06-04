Европейская компания Airbus представит новаторскую концепцию беспилотного летательного аппарата под названием "Wingman". Этот дрон-напарник призван стать незаметным компаньоном пилотируемых боевых самолетов, способным выполнять различные задачи повышенной опасности.

В стремлении военных авиационных держав поддерживать технологическое превосходство в воздухе, передовые разработки в области беспилотных летательных аппаратов приобретают все большее значение. Одной из таких инновационных концепций стал дрон "Wingman" от европейского аэрокосмического гиганта Airbus, который будет представлен на международной выставке.

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Согласно информации в пресс-релизе Airbus, новый беспилотник "Wingman" разрабатывается как доступный способ увеличить общую боевую массу авиации, позволяя военно-воздушным силам противостоять противнику в равных или близких к равным силах. Отличительной особенностью дрона является его незаметный бесхвостый дизайн с модифицированным треугольным крылом, оптимизированный для высокой производительности и малозаметности.

Ключевой особенностью концепции "Wingman" является его роль в качестве "боевого напарника" для пилотируемых истребителей. Как поясняет Airbus, "Wingman" будет находиться под контролем экипажа основного самолета, выполняя широкий спектр задач – от разведки до поражения целей. При этом принятие решений всегда останется за человеком-пилотом, получающим дополнительную защиту и снижение рисков за счет использования беспилотной платформы.

Технические характеристики нового дрона также впечатляют. На рендерах заметны признаки возможности развития сверхзвуковой скорости, а также наличие систем инфракрасного целеуказания и малозаметных отверстий, характерных для стелс-технологий. Впрочем, подробности о вооружении "Wingman" пока не раскрываются.

Часть рендеринга Airbus с акцентом на основное крыло и переднее оперение. Вдоль спинной части также виден ряд конформных антенн, а также другие очерченные участки по бокам фюзеляжа.

Крупный план носовой части рендеринга, показывающий нечто похожее на отверстие спереди, а также обращенный вперед воздухозаборник двигателя.

Концепция беспилотного "истребителя-напарника" Airbus Wingman рассматривается как промежуточный шаг к более масштабным планам создания перспективной системы вооружения FCAS, намеченной на 2040-е годы. Тем не менее, даже в текущем виде дрон Wingman может стать значимым дополнением к парку современной военной авиации, расширяя ее возможности и боевой потенциал.