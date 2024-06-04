Компания Arm Holdings планирует выпустить 100 миллиардов устройств с поддержкой искусственного интеллекта до 2025 года. Это часть масштабной стратегии компании по превращению в ключевого игрока на быстрорастущем рынке чипов для ИИ, которая приведет к достижению отметки в 200 миллиардов долларов к 2032 году.

Технологический гигант Arm Holdings, известный как один из ведущих разработчиков процессорной архитектуры, делает решительный шаг в направлении лидерства на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта. Компания поставила амбициозную цель — выпустить 100 миллиардов устройств Arm с поддержкой ИИ в течение следующих трёх лет. Планируется, что прототипы новых разработок будут готовы уже весной 2025 года, а серийное производство начнется осенью того же года.

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Данная инициатива является частью более мягкой стратегии SoftBank, направленной на переход компаний в центр инноваций в области искусственного интеллекта. Генеральный директор SoftBank Масаеши Сон видит огромный потенциал в сфере международных технологий искусственного интеллекта, полупроводников и робототехники, которые, по его мнению, могут привести к революционным изменениям в таких отраслях, как судоходство, фармацевтика, финансы, производство и логистика.

Для реализации этих амбициозных планов SoftBank инвестирует 64 миллиарда долларов в стимулирование инноваций в различных секторах, включая центры обработки данных, робототехнику и производство электроэнергии. Эти инвестиции призваны ускорить развитие и внедрение передовых технологий, которые лягут в основу преобразования ключевых отраслей экономики.

Для достижения своих амбициозных целей, Arm меняет свой подход, переходя от предоставления абстрактных проектов к предложению готовых к производству чертежей. Это должно ускорить разработку процессов для таких компаний-партнеров, как Samsung и TSMC. Уже сейчас Samsung сотрудничает с Arm в области 3-нм техпроцесса, чтобы поддержать растущий спрос на генеративный искусственный интеллект в мобильных устройствах.

Таким образом, обязательства Arm захватить долю растущего рынка чипов искусственного интеллекта, являются ключевым шагом в более широкой стратегии SoftBank. Компания стремится извлечь выгоду из неудовлетворенного спроса на глобальном рынке, на котором в настоящее время доминирует Nvidia.

Важно отметить, что стратегия Arm также предполагает тесное сотрудничество с ведущими производителями полупроводников, такими как TSMC и Samsung.