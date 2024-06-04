Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Технологический гигант Arm Holdings нацелен выпустить 100 млрд устройств для ИИ к 2025 году
Компания Arm Holdings планирует выпустить 100 миллиардов устройств с поддержкой искусственного интеллекта до 2025 года. Это часть масштабной стратегии компании по превращению в ключевого игрока на быстрорастущем рынке чипов для ИИ, которая приведет к достижению отметки в 200 миллиардов долларов к 2032 году.

Технологический гигант Arm Holdings, известный как один из ведущих разработчиков процессорной архитектуры, делает решительный шаг в направлении лидерства на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта. Компания поставила амбициозную цель — выпустить 100 миллиардов устройств Arm с поддержкой ИИ в течение следующих трёх лет. Планируется, что прототипы новых разработок будут готовы уже весной 2025 года, а серийное производство начнется осенью того же года.

реклама

Данная инициатива является частью более мягкой стратегии SoftBank, направленной на переход компаний в центр инноваций в области искусственного интеллекта. Генеральный директор SoftBank Масаеши Сон видит огромный потенциал в сфере международных технологий искусственного интеллекта, полупроводников и робототехники, которые, по его мнению, могут привести к революционным изменениям в таких отраслях, как судоходство, фармацевтика, финансы, производство и логистика.

Для реализации этих амбициозных планов SoftBank инвестирует 64 миллиарда долларов в стимулирование инноваций в различных секторах, включая центры обработки данных, робототехнику и производство электроэнергии. Эти инвестиции призваны ускорить развитие и внедрение передовых технологий, которые лягут в основу преобразования ключевых отраслей экономики.

Для достижения своих амбициозных целей, Arm меняет свой подход, переходя от предоставления абстрактных проектов к предложению готовых к производству чертежей. Это должно ускорить разработку процессов для таких компаний-партнеров, как Samsung и TSMC. Уже сейчас Samsung сотрудничает с Arm в области 3-нм техпроцесса, чтобы поддержать растущий спрос на генеративный искусственный интеллект в мобильных устройствах.

Таким образом, обязательства Arm захватить долю растущего рынка чипов искусственного интеллекта, являются ключевым шагом в более широкой стратегии SoftBank. Компания стремится извлечь выгоду из неудовлетворенного спроса на глобальном рынке, на котором в настоящее время доминирует Nvidia.

Важно отметить, что стратегия Arm также предполагает тесное сотрудничество с ведущими производителями полупроводников, такими как TSMC и Samsung.

#arm #чипы #ии #softbank #технологические инновации #революция в ии
+
Написать комментарий (0)
Профессор Роман Ямпольский заявил о неизбежной катастрофе из-за создания сверхмощного ИИ
Гонка за преимуществом в области ИИ-технологий может привести к неконтролируемой гонке вооружений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
16
В России к концу 2024 года построят импортозамещающий завод по производству сельхозтехники
8
Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков в экране и камеру-перископ
+
В России идет строительство масштабного энергопроекта Курская АЭС-2 мощностью 5 ГВт
+
Акции Dell рухнули, поскольку выяснилось, что на серверах для ИИ компания почти ничего не зарабатывает
2
Эксперт Меркурис: Россия сделала бесполезным крупнейшее в мире хранилище газа на Украине
1
В Оренбургской области построят 10 новых заводов и 6 логистических центров к 2028 году
2
Руководство Huawei предлагает смириться с тем, что китайским производителям не покорится 3-нм техпроцесс
1
Google представила 7 новых функций для Android
+
Chrome теряет пользователей на рынке десктопных браузеров, Microsoft Edge достигает нового максимума
6
Робот будет удалять расплавленное ядерное топливо с АЭС «Фукусима»
+
Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО даже с потерей территорий, то это будет «победой»
3
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
+
Эксперт Норфилд: Украинские чиновники присвоили средства, направленные на оборону Харькова
3
Ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4 будет распространяться через Steam
4
GSMArena: Poco F6 более интересен покупателям, чем Poco F6 Pro
+
Фанаты создали реалистичный симулятор танка в World of Tanks, управляемый тремя людьми
+
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
13
Galaxy S25 Ultra может получить хранилище UFS 4.1
+
Смартфоны Samsung не получат инструмент для быстрого доступа устройств в интернет на Android 15
+

Популярные статьи

Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
27
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
30
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
103
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
5
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
3
Как Китай получил доступ к советским системам ПВО С-75М „Волга“ во времена холодной войны
2
Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев
1
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
2

Сейчас обсуждают

glavhyilo
00:29
вот пошли провалы,начались облавы
FP: ВСУ срочно нужно контрнаступление, иначе мирные переговоры для Украины окончатся провалом
Ivan Mikhailov
00:26
Используется он не повсеместно, тем более он сильно отличается от того, что показывали на выставке Причины, по которым не все солдаты могут быть оснащены комплектом "Ратник", включают: Ограниченное ...
Российские военнослужащие получат крупную партию усовершенствованных бронежилетов «Оберег»
Кантемир Агузаров
00:24
Ну Интел пока нету, можно и ценик поставить жирный, как раньше интел делала. А по слухом новые интел будут ну +- тоже самое просто работа над ошибками и новый техпроцесс, для конкуренции могут опять ч...
Названы предполагаемые цены процессоров AMD Ryzen 9000 для настольных ПК
Ivan Mikhailov
00:20
В России бы давно уже посадили как с Навальным, Кара-Мурзой и остальными политзеками
Под давлением Госдепа Скотта Риттера высадили из направлявшегося в РФ самолета и отобрали паспорт
Укротитель Укропов
00:15
Хуситы молодцы, нагибают фашингтонскую оккупационную "первую армию мира", доказывая всем, что это всего лишь дутый пузырь пиара с долгами в десятки триллионов своих же фантиков. Поднялись на ограблени...
Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев
АЕV
00:12
В принципе если вместо наших руководителей госкорпорации поставить ии то да же будут какие то улучшения
NYT: Эксперты считают, что генеральных директоров можно легко заменить искусственным интеллектом
REY_B_
00:06
Дохленько. На колёсном шасси сейчас надо делать короткоствольную арту. А ещё лучше автоматические миномёты. Чтобы быстро приехал, накидал через лесок десяток мин, и свалил. И то, если дроны позволят.
КНДР продемонстрировала новый "истребитель танков" на шасси колесного БТР
REY_B_
00:02
Из-за "смерти" кремния результат закономерно-никакой. Но +10% в год, это всё же в два раза больше чем +5%. Грубо говоря, за 10 лет производительность возрастёт вдвое. Так что за каждым поколением гна...
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
Зю
23:57
Когда интелбой совершил переход...
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
Ильичёв Святослав
23:57
Судя по материнской плате процессор взят Intel а не AMD, потому что комп собран из "хлама", с учётом того какого цвета материнская плата, и где у нее расположено питание 24 пина, предположил бы что пл...
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем