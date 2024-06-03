Конфликт на Украине стал катализатором стремительного внедрения автономных систем вооружений, способных самостоятельно принимать решения о нанесении ударов. Эксперты предупреждают, что это может привести к неконтролируемой гонке вооружений и возникновению ситуаций, когда люди не успевают за скоростью конфликта.

Стремительно развивающиеся технологии искусственного интеллекта все глубже проникают в сферу военного дела, навсегда меняя облик современных боевых действий. Конфликт на Украине послужил мощным катализатором внедрения автономных систем вооружений, способных самостоятельно принимать решения и наносить смертельные удары. Однако эксперты предупреждают, что эта гонка за преимуществом в области ИИ-технологий может привести к возникновению ситуаций, когда человечество не успевает за скоростью конфликта, рискуя оказаться в беспрецедентной гонке вооружений.

реклама

Истребитель мчится навстречу противнику, но всего за мгновения до столкновения совершает рискованный маневр, нанося смертельный удар. Этот сценарий воздушного боя, моделируемый искусственным интеллектом, демонстрирует одну из наиболее эффективных тактик, обеспечивающих почти стопроцентную вероятность поражения пилотов-людей.

Автономное принятие решений, подстегиваемое конфликтом на Украине и в секторе Газа, быстро меняет облик современных боевых действий. Как отметили эксперты Defense News, "оружие, которое может самостоятельно решать, в кого и что нацеливаться и даже когда убивать, поступает в военные арсеналы". И здесь возникает тревожная перспектива – неконтролируемая гонка вооружений, где "война может стать настолько быстрой, что люди не смогут за ней поспевать".

Посол Австрии Александр Кментт назвал это "моментом Оппенгеймера" – отсылкой к рождению атомной бомбы в 1940-х годах. Австрия возглавила международную кампанию по разработке новых правил ведения войны в эпоху автономного оружия. В апреле в Вене прошла первая глобальная конференция по этой теме, собравшая более 1000 делегатов из 144 стран.

Однако Кментт признает, что шансы на успех пока невелики - "оружие будет во многом определять будущее вооруженных конфликтов, и в результате голоса военных во всем мире, желающих получить это оружие, будут становиться все громче и громче". Он опасается, что к 2026 году, когда у ООН истекает мандат на установление "четких запретов и ограничений на автономные системы вооружений", "окно для превентивных действий закроется".

Эксперты предупреждают, что даже при отсутствии технологических ошибок, автономное оружие несет риск непреднамеренных последствий. По словам Закари Калленборна, "одного пикселя достаточно, чтобы спутать бомбардировщика с собакой, гражданского с бойцом". А Наташа Баджема отмечает, что "перехват автономной системы, скорее всего, вызовет у противников иную реакцию, чем сбитие самолета с экипажем".

Таким образом, международное сообщество сталкивается с нелегким выбором – позволить гонке вооружений стремительно развиваться или предпринять решительные действия по ограничению использования ИИ в военных целях. И от того, какой путь будет выбран, во многом зависит облик будущих военных конфликтов.